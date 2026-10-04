Apesar da classificação para a final da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", um dos astros da seleção saudita foi alvo de uma enxurrada de críticas após a vitória sobre o Catar.

A seleção saudita superou o Catar nos pênaltis pelo placar de 3 a 2, após empate sem gols no tempo normal da partida.

Hassan Tambakti, zagueiro da seleção saudita, enfrentou duras críticas após desperdiçar uma cobrança de pênalti diante do Catar.

Marcaram os pênaltis pela Arábia Saudita Abdullah Al-Hamdan, Mohammed Kanno e Mukhtar Ali, enquanto Tambakti e Firas Al-Buraikan desperdiçaram suas cobranças.

Pelo lado catari, Edmilson e Al-Jarehi tiveram sucesso na marcação, enquanto Almoez Ali, Jassem Jaber e Khoukhi Boualem perderam suas cobranças, garantindo à seleção saudita uma vaga na final, onde enfrentará os Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira.

Tambakti hesitou antes da cobrança e não conseguiu enganar o goleiro do Catar, que a defendeu com facilidade.

O comentarista esportivo Imad Al-Salmi afirmou, no programa Rotana Sport com Walid, que Tambakti lidou com o momento com calma excessiva, descrevendo-o como um jogador "frio" que entende a frieza na cobrança de maneira equivocada. Ele enfatizou que o jogador tinha a obrigação de assumir maior responsabilidade, criticando a forma como chutou a bola e dizendo que foi ruim.

Por sua vez, o comentarista Mohammed Al-Anzi considerou que a maneira de Tambakti executar os pênaltis não é novidade, apontando que ele marcou da mesma forma em ocasiões anteriores, mas avaliou que a cobrança diante do Catar não foi bem-sucedida, destacando que momentos decisivos como esse exigem maior seriedade e força na execução.









Já o comentarista Mohammed Al-Sheikh foi além, questionando a escolha de Tambakti para cobrar o pênalti em primeiro lugar, e disse que a maneira de se posicionar e o movimento lento antes da cobrança deixam o jogador exposto diante do goleiro, considerando que Tambakti não é um especialista na cobrança de pênaltis.