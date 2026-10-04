Apesar da classificação para a final da Copa do Golfo "Golfo 27", choveram críticas sobre um dos astros da seleção da Arábia Saudita após a eliminação do Catar.

A seleção da Arábia Saudita superou a do Catar nos pênaltis pelo placar de 3 a 2, depois do empate sem gols no tempo normal da partida.

Hassan Tambakti, zagueiro da seleção da Arábia Saudita, enfrentou duras críticas após desperdiçar um pênalti contra o Catar.

Marcaram os pênaltis pela Arábia Saudita Abdullah Al-Hamdan, Mohammed Kanno e Mukhtar Ali, enquanto Tambakti e Firas Al-Buraikan desperdiçaram suas cobranças.

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Do lado catari, Edmilson e Al-Jarhi tiveram sucesso nas cobranças, ao passo que Almoez Ali, Jassem Gaber e Khoukhi Boualem perderam suas cobranças, fazendo com que a seleção da Arábia Saudita garantisse sua vaga na final, na qual enfrentará os Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira.

Tambakti hesitou antes de cobrar e não conseguiu enganar o goleiro do Catar, que fez a defesa com facilidade.

O jornalista esportivo Emad Al-Salmi afirmou, no programa Rotana Sport com Walid, que Tambakti lidou com o momento com calma em excesso, descrevendo-o como um jogador "frio" e que entende a frieza na cobrança de maneira equivocada. Ele enfatizou que o jogador deveria ter assumido a responsabilidade de forma mais contundente, criticando a maneira como chutou a bola e dizendo que foi ruim.

Por sua vez, o jornalista Mohammed Al-Anzi considerou que a maneira de Tambakti cobrar pênaltis não é nova, apontando que ele marcou da mesma forma em ocasiões anteriores, mas avaliou que a cobrança contra o Catar não foi acertada, afirmando que momentos decisivos como esse exigem uma dose maior de seriedade e força na execução.









Já o jornalista Mohammed Al-Sheikh foi além, questionando a escolha de Tambakti para cobrar o pênalti em primeiro lugar, e disse que a maneira de se posicionar e o movimento lento antes do chute deixam o jogador exposto diante do goleiro, considerando que Tambakti não é um dos especialistas na cobrança de pênaltis.