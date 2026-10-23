Cristiano Ronaldo marcou um gol e ajudou o Al-Nassr a vencer o Al-Faisaly por 1 a 3. Foi o 982º gol oficial da carreira do português de 41 anos, embora o lance tenha gerado discussão após a partida. Agora está confirmado que o gol continua creditado a Ronaldo, que deu mais um passo rumo à marca de mil gols.
O Al-Nassr começou muito bem a partida fora de casa e abriu o placar cedo. Abdullah Al-Hamdan recebeu passe de Sadio Mané e mandou a bola para as redes. Assim, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 0 a 1.
Logo após o intervalo, Ronaldo pareceu deixar sua contribuição para a vitória. Aos 49 minutos, João Félix fez um cruzamento preciso para a área, onde seu compatriota português estava pronto para finalizar. Ronaldo cabeceou, e a bola entrou: 0 a 2.
O lance, porém, gerou discussão sobre se o gol deveria ser creditado a Ronaldo. O atacante desviou de cabeça o cruzamento de Félix, mas a bola bateu em seguida no defensor Jiroto antes de entrar. Por isso, nas redes sociais, houve dúvidas sobre se o lance seria um gol de Ronaldo ou um gol contra.
Para a avaliação do lance, o ponto principal é saber se a cabeçada de Ronaldo já ia em direção ao gol antes de Andrei Girotto desviar a bola. A dúvida, porém, já foi esclarecida: tanto no site oficial quanto na central da partida da Saudi Pro League, Ronaldo continua listado como autor do gol. A imprensa local também confirma que o árbitro atribuiu o gol ao português na súmula oficial.
Enquanto isso, o Al-Faisaly não se entregou facilmente. Aos 66 minutos, Théo Bongonda diminuiu a diferença e recolocou sua equipe na partida: 1 a 2. Com isso, o Al-Nassr ainda precisou trabalhar na reta final para garantir a vitória.
Faltando pouco mais de dez minutos para o fim, Ângelo Gabriel acabou de vez com a incerteza sobre o resultado. O jogador, que havia saído do banco, recebeu passe de Al-Hamdan e acertou um belo chute colocado no canto oposto. Ele fechou o placar em 1 a 3 e garantiu os três pontos para o Al-Nassr.