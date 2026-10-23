Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084295761.jpgAnadolu Agency
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Cristiano Ronaldo vê surgir polêmica sobre seu 982º gol: este é o veredicto

Match report
Al-Faisaly x Al-Nassr
Al-Faisaly
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo marcou um gol e ajudou o Al-Nassr a vencer o Al-Faisaly por 1 a 3. Foi o 982º gol oficial da carreira do português de 41 anos, embora o lance tenha gerado discussão após a partida. Agora está confirmado que o gol continua creditado a Ronaldo, que deu mais um passo rumo à marca de mil gols.

O Al-Nassr começou muito bem a partida fora de casa e abriu o placar cedo. Abdullah Al-Hamdan recebeu passe de Sadio Mané e mandou a bola para as redes. Assim, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 0 a 1.

Logo após o intervalo, Ronaldo pareceu deixar sua contribuição para a vitória. Aos 49 minutos, João Félix fez um cruzamento preciso para a área, onde seu compatriota português estava pronto para finalizar. Ronaldo cabeceou, e a bola entrou: 0 a 2.

O lance, porém, gerou discussão sobre se o gol deveria ser creditado a Ronaldo. O atacante desviou de cabeça o cruzamento de Félix, mas a bola bateu em seguida no defensor Jiroto antes de entrar. Por isso, nas redes sociais, houve dúvidas sobre se o lance seria um gol de Ronaldo ou um gol contra.

Para a avaliação do lance, o ponto principal é saber se a cabeçada de Ronaldo já ia em direção ao gol antes de Andrei Girotto desviar a bola. A dúvida, porém, já foi esclarecida: tanto no site oficial quanto na central da partida da Saudi Pro League, Ronaldo continua listado como autor do gol. A imprensa local também confirma que o árbitro atribuiu o gol ao português na súmula oficial.

Enquanto isso, o Al-Faisaly não se entregou facilmente. Aos 66 minutos, Théo Bongonda diminuiu a diferença e recolocou sua equipe na partida: 1 a 2. Com isso, o Al-Nassr ainda precisou trabalhar na reta final para garantir a vitória.

Faltando pouco mais de dez minutos para o fim, Ângelo Gabriel acabou de vez com a incerteza sobre o resultado. O jogador, que havia saído do banco, recebeu passe de Al-Hamdan e acertou um belo chute colocado no canto oposto. Ele fechou o placar em 1 a 3 e garantiu os três pontos para o Al-Nassr.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google