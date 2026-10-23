Cristiano Ronaldo vê seu 982º gol ser oficialmente retirado após o fim da partida

Cristiano Ronaldo pensou ter contribuído com um gol para a vitória do Al-Nassr por 3 a 1 sobre o Al-Faisaly, na sexta-feira, mas descobriu depois da partida que não foi bem assim. O gol do português de 41 anos foi oficialmente registrado como gol contra de Andrei Girotto. Com isso, Ronaldo segue, por enquanto, com 981 gols oficiais na carreira.

O Al-Nassr começou muito bem a partida fora de casa e abriu o placar cedo. Abdullah Al-Hamdan marcou o primeiro gol após receber um passe de Sadio Mané e mandar a bola para a rede. Assim, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Pouco depois do intervalo, Ronaldo pareceu deixar sua contribuição para a vitória. Aos 49 minutos, João Félix colocou a bola na área com um cruzamento preciso, e seu compatriota português estava pronto para finalizar. Ronaldo cabeceou, e a bola entrou: 2 a 0.

Mas ficou a dúvida se o vencedor de cinco Bolas de Ouro poderia mesmo acrescentar o gol à sua conta. Ronaldo desviou de cabeça o cruzamento de Félix, mas a bola atingiu imediatamente o zagueiro Girotto antes de entrar. Por isso, houve muita discussão nas redes sociais sobre se o lance deveria ser considerado gol de Ronaldo ou gol contra.

Para a avaliação do lance, o ponto decisivo era saber se a cabeçada de Ronaldo já ia na direção do gol antes de Girotto desviar a trajetória da bola. Pelas imagens, não era o caso. Assim, o lance foi registrado como gol contra do zagueiro.

Enquanto isso, o Al-Faisaly não se deu por vencido. Aos 66 minutos, Théo Bongonda diminuiu a diferença e devolveu a emoção à partida: 2 a 1. O Al-Nassr, então, precisou trabalhar na reta final para garantir a vitória.

Pouco mais de dez minutos antes do fim, Ângelo Gabriel acabou de vez com a incerteza sobre o resultado. O jogador que havia entrado no decorrer da partida recebeu passe de Al-Hamdan e acertou um belo chute colocado no canto mais distante. Ele fechou o placar em 3 a 1 e garantiu os três pontos para o Al-Nassr.











