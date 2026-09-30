Cristiano Ronaldo se pronuncia imediatamente após saída precoce de Portugal

Cristiano Ronaldo se pronunciou depois que veio à tona a notícia de que ele deixou a concentração de Portugal. A superestrela diz, entre outras coisas, que no futuro explicará mais sobre os motivos por trás de sua decisão. Por enquanto, não está claro se a carreira internacional da lenda do futebol chegou definitivamente ao fim.

Ronaldo e o técnico Jorge Jesus estão em conflito há alguns dias. O atacante precisou ficar os noventa minutos no banco contra a Noruega (vitória por 2 a 1) e demonstrou visivelmente sua revolta com isso. Ele também decidiu não agradecer aos torcedores visitantes que viajaram para acompanhar a seleção.

Em seguida, Ronaldo viajou com a seleção para a Dinamarca, onde na quinta-feira está marcado o próximo duelo pela Liga das Nações. No entanto, Ronaldo não treinou com o grupo na quarta-feira e já partiu para Madri.

“Ele não se recusou a treinar. Não há nada com Ronaldo”, disse Jesus inicialmente. As palavras que pronunciou em seguida são, segundo o MARCA, provavelmente o motivo da decisão do atacante de 41 anos.

“Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o técnico. Eu disse a Ronaldo que ele não jogaria. Eu coloco você no banco. Se eu precisar de você por 30 minutos, você joga; se não, não. Nenhum jogador pode me fazer mudar de ideia. Nem ele, nem qualquer outra pessoa no mundo do futebol. Nenhum presidente. Nunca, absolutamente ninguém.”

Ronaldo agora reagiu. “Depois da coletiva de imprensa da seleção nacional e após uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar a concentração da seleção”, escreveu ele.

“No devido tempo, direi a todos os portugueses a verdade sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção nacional, à qual sempre me dediquei totalmente.”

“Agora chegou o momento de desejar muito sucesso a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção”, concluiu Ronaldo.



