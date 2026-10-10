Cristiano Ronaldo recebe suspensão oficial

Cristiano Ronaldo está suspenso provisoriamente pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O atacante de 41 anos do Al-Nassr é alvo de uma investigação disciplinar depois de ter deixado recentemente o centro de treinamentos da seleção nacional após um conflito com o técnico Jorge Jesus. Ainda não se sabe por quanto tempo Ronaldo terá de ficar afastado.

A federação portuguesa anunciou na sexta-feira, 9 de outubro, que um procedimento disciplinar contra o capitão foi oficialmente iniciado. O caso gira em torno de acontecimentos que foram comunicados à federação em 7 de outubro. Ronaldo segue suspenso provisoriamente até que haja clareza sobre a punição definitiva.

Em um comunicado oficial, a FPF confirma que o departamento disciplinar decidiu em 9 de outubro abrir uma investigação sobre as possíveis infrações de Ronaldo. A federação ressalta que o atacante já estava automaticamente suspenso de forma preventiva e que, nesse meio-tempo, também foi imposta uma suspensão provisória adicional. Além disso, o caso passou a ter caráter de urgência.

O motivo das medidas disciplinares é a saída chamativa de Ronaldo do centro de treinamentos de Portugal. O veterano entrou em conflito com o técnico Jorge Jesus depois de permanecer no banco de reservas durante o amistoso internacional vencido por 2 a 1 contra a Noruega. Segundo Ronaldo, o treinador havia lhe prometido previamente que ele poderia jogar por cerca de meia hora.

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Ronaldo teve de aquecer durante aquela partida, mas acabou não recebendo minutos em campo. O atacante sentiu, por isso, que não foi levado a sério e depois afirmou que Jesus também não havia cumprido um segundo acordo. Segundo Ronaldo, o técnico havia prometido explicar publicamente a situação durante uma entrevista coletiva.

As tensões então aumentaram a tal ponto que Ronaldo decidiu deixar o centro de treinamentos, antes mesmo de Portugal enfrentar a Dinamarca. A estrela portuguesa depois publicou um longo comunicado em que pediu desculpas aos companheiros de equipe e aos torcedores. Nele, reconheceu que sua decisão de deixar a seleção portuguesa não poderia ficar sem consequências.

Curiosamente, Ronaldo, nessa declaração, chegou a defender ele mesmo uma punição adequada. O capitão destacou que seu papel de exemplo é justamente um motivo para que sua conduta seja julgada com rigor. Com isso, deixou claro estar disposto a aceitar as consequências de sua saída, apesar de suas críticas à forma como Jesus agiu.

De acordo com as regras disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol, Ronaldo pode receber uma suspensão de um a seis meses, eventualmente combinada com uma multa. Sua confissão de culpa pode possivelmente ser motivo para reduzir a punição final, mas ainda não há nada decidido de forma definitiva.