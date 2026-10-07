Cristiano Ronaldo reagiu no Instagram à aposentadoria de Lionel Messi da seleção, seu "rival eterno". O português fez isso em uma publicação do argentino, que em sua mensagem expressa gratidão por todos os seus anos na equipe nacional.

"Leo, tantos anos defendendo o seu país e uma história que vai permanecer para sempre", escreveu Ronaldo na publicação de Messi. "Você tem todo o meu respeito por tudo o que conquistou com a Argentina. Um abraço."

Tanto Ronaldo quanto Messi estiveram frequentemente nas manchetes nesta última Data Fifa. No caso de Messi, por causa de sua partida de despedida como internacional, anunciada para a noite passada contra o Benin.

Ronaldo apareceu no noticiário de forma mais negativa. O português de 41 anos deixou a seleção após um conflito com o técnico Jorge Jesus, publicou um longo comunicado no qual expressou sua insatisfação e voltou a se colocar à disposição para a próxima Data Fifa, em novembro.

"Ontem foi meu último jogo e eu já sinto falta de vestir o azul e branco", diz a mensagem de Messi à qual Ronaldo respondeu. "Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma jornada incrível, cheia de felicidade e também de alguma tristeza, mas tenho certeza de que valeu a pena."

"E ainda tenho muitas coisas para dizer. É impossível para mim expressar tudo o que sinto em poucas palavras ou em uma publicação. Essa jornada teria sido impossível sem a minha família, que sempre esteve ao meu lado e me apoiou, especialmente nos momentos difíceis, quando eu mais precisava."

"Meus amigos, todos os companheiros e técnicos que tive, junto com suas comissões técnicas, também foram indispensáveis. Não quero me esquecer de Diego, que colocou o nosso país onde ele merecia estar e, como sempre digo, sei que ele nos ajudou estando aqui conosco e também do céu, em cada passo que demos", afirma ele, obviamente se referindo a Diego Armando Maradona.

"Obrigado aos clubes pelos quais joguei, por sempre respeitarem meus sentimentos e me permitirem me dedicar ao meu país quando era hora de defender a camisa da seleção. E, claro, também obrigado a Deus: sem sua orientação e vontade, nem sequer sonharíamos em chegar tão longe."

"Sou grato. Amo muito todos vocês, vou sentir saudade e sempre vou agradecer por estarem ao nosso lado, ao meu lado", concluiu Messi.







