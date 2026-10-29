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Cristiano Ronaldo foi eleito o “Bola de Ouro de Todos os Tempos” em uma votação popular para marcar o 70º aniversário do prestigiado prêmio. O atacante do Al Nassr superou seu rival de longa data Lionel Messi na disputa pela honraria simbólica. Os torcedores escolheram a conquista do português em 2008, quando jogava pelo Manchester United, como a mais marcante de todas.

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Ronaldo conquista prêmio de Bola de Ouro de todos os tempos

Ronaldo acrescentou mais uma conquista notável à sua carreira lendária ao ser eleito o “Bola de Ouro de todos os tempos”. Aos 41 anos, ele recebeu a homenagem simbólica em comemoração aos 70 anos do prestigiado prêmio individual.

A homenagem foi decidida por votação popular, que permitiu a torcedores de todo o mundo escolher seu vencedor. A vitória de Ronaldo reforça ainda mais seu status como uma das figuras mais marcantes da história do esporte. O pentacampeão da Bola de Ouro foi reconhecido especificamente por sua incrível conquista de 2008.

Craque português dedica prêmio aos torcedores

Após receber a homenagem, o atacante do Al Nassr usou as redes sociais para expressar sua gratidão. Ele fez questão de destacar o papel fundamental dos torcedores na conquista desse novo prêmio.

O veterano publicou uma mensagem emocionada em sua conta no Instagram para celebrar o marco. Ele quis dividir o momento histórico com sua enorme torcida espalhada pelo mundo.

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“O futebol pertence aos torcedores!”, escreveu Ronaldo. “Obrigado a todos os torcedores do mundo. A Bola de Ouro de todos os tempos também é de vocês.”

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À frente de Messi na votação popular

Ronaldo superou seu rival de longa data, Messi, na votação popular para conquistar o título de melhor de todos os tempos. Os dois dominaram a Bola de Ouro por mais de uma década, protagonizando a rivalidade individual mais famosa da história do futebol.

Os votantes acabaram escolhendo a campanha de Ronaldo em 2008 em vez da histórica conquista da Bola de Ouro por Messi em 2012. Na temporada de 2008, Ronaldo liderou o Manchester United nas conquistas da Premier League e da Champions League.

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Foco segue no sucesso na Arábia Saudita

Com essa vitória simbólica assegurada, Ronaldo voltará suas atenções às competições nacionais com o Al Nassr. O atacante continua atuando em alto nível na liga saudita, apesar de estar na reta final da carreira. Ele segue determinado a ampliar a coleção de troféus de sua equipe e alcançar a marca de 1.000 gols antes de, enfim, pendurar as chuteiras.