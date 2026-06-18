A República Democrática do Congo conquistou na quarta-feira um ponto muito merecido em sua estreia na Copa do Mundo contra o Portugal, um dos favoritos ao título. Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer a diferença e, devido à sua idade (41), também não recebeu atenção especial dos congoleses, como se sabe agora.

Ronaldo começou como ponta de lança da seleção portuguesa e jogou a partida inteira. Portugal só conseguiu marcar no primeiro tempo, com uma bela cabeçada de João Neves. Após o gol de empate, igualmente bonito, marcado de cabeça por Yoane Wissa, não houve mais gols (1 a 1).

O meio-campista congolês Ngal'ayel Mukau, que jogou por quase uma hora, se pronunciou em termos claros após a partida sobre Ronaldo, que é sempre preferido pelo técnico Roberto Martínez em detrimento do atacante do Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos.

“Para ser sincero, nem tanto”, respondeu Mukau, jogador do Lille OSC, quando questionado se a RD Congo havia elaborado um plano especial para neutralizar Ronaldo. “Sabemos que ele não é mais o mesmo jogador de antigamente. Ele ficou um pouco mais velho.”

O respeito por CR7 continua presente. “Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos e temos muito respeito por ele. Mas, quando se tem essa idade, não dá mais para ter o mesmo desempenho de antigamente. Mesmo assim, temos um enorme respeito por ele. Um dos melhores jogadores de todos os tempos.”

Para Ronaldo e Portugal, não há motivo para desespero após o surpreendente empate no NRG Stadium, em Houston, Texas. Portugal volta a ser o grande favorito no dia 23 de junho, quando enfrentará o Uzbequistão. Em seguida, ainda há um confronto com a Colômbia (28 de junho).

Ronaldo comentou brevemente sobre o empate após a partida contra a República Democrática do Congo. “Não foi o começo que queríamos, mas isso ainda está longe de acabar. Cabeça erguida e vamos para o próximo jogo”, afirmou o pentacampeão da Bola de Ouro.