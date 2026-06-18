Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Cristiano RonaldoImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Cristiano Ronaldo não inspira nenhum medo nos adversários: “Quando se tem essa idade...”

Portugal
RD Congo
C. Ronaldo

A República Democrática do Congo conquistou na quarta-feira um ponto muito merecido em sua estreia na Copa do Mundo contra o Portugal, um dos favoritos ao título. Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer a diferença e, devido à sua idade (41), também não recebeu atenção especial dos congoleses, como se sabe agora.

Ronaldo começou como ponta de lança da seleção portuguesa e jogou a partida inteira. Portugal só conseguiu marcar no primeiro tempo, com uma bela cabeçada de João Neves. Após o gol de empate, igualmente bonito, marcado de cabeça por Yoane Wissa, não houve mais gols (1 a 1).

O meio-campista congolês Ngal'ayel Mukau, que jogou por quase uma hora, se pronunciou em termos claros após a partida sobre Ronaldo, que é sempre preferido pelo técnico Roberto Martínez em detrimento do atacante do Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos.

“Para ser sincero, nem tanto”, respondeu Mukau, jogador do Lille OSC, quando questionado se a RD Congo havia elaborado um plano especial para neutralizar Ronaldo. “Sabemos que ele não é mais o mesmo jogador de antigamente. Ele ficou um pouco mais velho.”

O respeito por CR7 continua presente. “Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos e temos muito respeito por ele. Mas, quando se tem essa idade, não dá mais para ter o mesmo desempenho de antigamente. Mesmo assim, temos um enorme respeito por ele. Um dos melhores jogadores de todos os tempos.”

Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB
Copa do Mundo
Colômbia crest
Colômbia
COL
RD Congo crest
RD Congo
COD

Para Ronaldo e Portugal, não há motivo para desespero após o surpreendente empate no NRG Stadium, em Houston, Texas. Portugal volta a ser o grande favorito no dia 23 de junho, quando enfrentará o Uzbequistão. Em seguida, ainda há um confronto com a Colômbia (28 de junho).

Ronaldo comentou brevemente sobre o empate após a partida contra a República Democrática do Congo. “Não foi o começo que queríamos, mas isso ainda está longe de acabar. Cabeça erguida e vamos para o próximo jogo”, afirmou o pentacampeão da Bola de Ouro.

Publicidade