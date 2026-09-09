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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Cristiano Ronaldo não está sozinho: Postecoglou muda o plano do Al-Nassr na ausência de Félix e Coman

Al-Nassr x Abha
Al-Nassr
Abha
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
J. Felix
K. Coman
A. Al-Hamdan
Arábia Saudita
Portugal
França

"O Mundialista" busca o retorno às vitórias

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, decidiu mudar o esquema no qual costuma se apoiar durante o confronto com o Abha pela Liga Roshn Saudita, e isso por causa da ausência de suas duas estrelas: o português João Félix e o francês Kingsley Coman.

O Al-Nassr recebe o Abha nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela sexta rodada da Liga Roshn.

Postecoglou escalou seu atacante saudita Abdullah Al-Hamdan ao lado da estrela portuguesa Cristiano Ronaldo no comando do ataque, para compensar a ausência de João Félix por acúmulo de cartões.

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Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Abha crest
Abha
ABH

Em contrapartida, o treinador australiano decidiu contar com o brasileiro Ângelo na posição de ponta direita, para compensar a ausência de Coman por lesão, escalando Abdullah Al-Khaibari em seu lugar ao lado de Sami Costa no meio-campo.

Na defesa, Postecoglou decidiu trazer de volta o espanhol Íñigo Martínez para jogar ao lado do francês Mohamed Simakan, diante do problema de lesão de Abdulelah Al-Amri.

O Al-Nassr entra na partida ocupando a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 12 pontos, conquistados em 4 vitórias e uma única derrota, a 3 pontos de distância do Al-Hilal e do Al-Qadsiah, que disputaram uma partida a mais.

A escalação do Al-Nassr ficou da seguinte forma:

  • Goleiro: Bento
  • Defesa: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Íñigo Martínez - Saad Al-Nasser
  • Meio-campo: Ângelo - Abdullah Al-Khaibari - Sami Costa - Sadio Mané
  • Ataque: Abdullah Al-Hamdan - Cristiano Ronaldo
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