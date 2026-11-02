Lionel Messi seguiu escrevendo números excepcionais em sua carreira no futebol, depois de comandar o Inter Miami na vitória sobre o anfitrião New England Revolution pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela Major League Soccer, marcando um gol e dando uma assistência, aproximando-se de um novo feito histórico em seu registro de participações em gols.

O craque argentino, de 39 anos, elevou seus números na temporada atual para 26 gols e 13 assistências, enquanto o total de gols em sua carreira chegou a 937 em 1.184 partidas, a uma média de um gol a cada 104 minutos.

Os números do capitão do Inter Miami não pararam por aí, já que o número de assistências chegou a 428, elevando suas participações totais em gols para 1.365 entre clubes e seleção, a uma média de uma participação a cada 71 minutos, ficando a apenas 35 participações de atingir a barreira das 1.400.

Os números recentes de Messi reforçam suas chances de se aproximar dessa marca, depois de ter participado de 36 gols nas últimas 27 partidas que disputou pela seleção da Argentina e pelo Inter Miami, desde o confronto contra a Áustria na Copa do Mundo de 2026.

Na corrida pelos números históricos, Messi segue perseguindo o português Cristiano Ronaldo, que lidera a lista de artilheiros com 985 gols em 1.343 partidas, a uma média de um gol a cada 111 minutos, à frente do argentino por uma diferença de 48 gols.

Mas a vantagem no total de participações em gols continua sendo de Messi, que chegou a 1.365 participações, contra 1.246 de Ronaldo, graças à grande diferença no número de assistências entre os dois craques.