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Cristiano Ronaldo não conseguiu ajudar o Al-Nassr a pontuar no duelo saudita contra o Al-Ahli. O português começou bem e abriu o placar cedo, mas perdeu um pênalti pouco depois. Então, o Al-Ahli, treinado por Marino Pusic, assumiu o controle e venceu por 3 a 1. Com a derrota, o Al-Nassr permanece em terceiro lugar, seguido de perto pelo Al-Ahli, que agora tem apenas dois pontos a menos.

Ronaldo, como era de esperar, começou como titular pelo Al-Nassr e teria duelos diretos com Merih Demiral, seu ex-companheiro de Juventus. Pusic escalou Ivan Toney, envolvido em uma polêmica , no comando do ataque.

O jogo começou bem para o Al-Nassr. Samu Costa pressionou no meio-campo e tocou a bola para Ronaldo, que tinha muito espaço e marcou girando, sem precisar armar o chute: 0 a 1.

Menos de cinco minutos depois, a situação poderia ter ficado ainda melhor para o Al-Nassr. Os visitantes tiveram um pênalti, e Ronaldo assumiu a cobrança, mas acertou a trave.

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O erro custaria caro ao Al-Nassr. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Al-Ahli empatou com um belo gol. Toney ajeitou a bola com categoria para Galeno, que acertou o ângulo com um chute de longe.

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No segundo tempo, que também foi movimentado, Demiral foi derrubado de forma desajeitada na área quando faltavam 20 minutos. Após uma revisão do VAR, o Al-Ahli teve um pênalti, e Toney converteu: 2 a 1.

O técnico do Al-Nassr, Ange Postecoglou, tentou mudar o jogo com a entrada de Kingsley Coman, mas não adiantou. Pouco depois de Coman entrar, o Al-Ahli fez 3 a 1 com Roger Ibañez, que completou para o gol um escanteio cobrado por Galeno.

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Assim, Ronaldo terá pouco a comemorar com o 986º gol da carreira. Além disso, não se aproximou de Toney na artilharia: são 14 gols contra 9.

O jogador da seleção da Holanda Tijjani Reijnders, por sua vez, está em terceiro na lista, com oito gols. Graças, em parte, à sua produção ofensiva, o Al-Qadsiah ocupa uma impressionante e surpreendente segunda colocação na Saudi Pro League.