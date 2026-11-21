Compartilhar Siga GOAL no Google

Cristiano Ronaldo se aproximou do milésimo gol da carreira, mas viveu uma rara noite ruim nas cobranças de pênalti na derrota do Al Nassr por 3 a 1 para o Al Ahli. O astro português abriu o placar, desperdiçou uma cobrança e viu Ivan Toney liderar a virada.

Publicidade

Ronaldo marca, mas Al Nassr tropeça

Ronaldo deu mais um passo rumo ao milésimo gol da carreira nesta sexta-feira. No entanto, a noite foi bastante frustrante para o atacante de 41 anos, já que o Al Nassr perdeu fora de casa por 3 a 1 para o Al Ahli, rival na Liga Saudita .

O veterano atacante abriu o placar para o Al Nassr com um belo voleio no canto oposto após assistência de Joao Felix. O gol, marcado aos 15 minutos, foi seu décimo pelo clube na temporada, considerando todas as competições.

Apesar do bom início, o Al Nassr acabou perdendo a vantagem. Foi apenas sua segunda derrota na liga nesta temporada, resultado que o deixa na terceira posição da tabela da Liga Saudita.

Uma rara noite ruim de Ronaldo nos pênaltis

A partida poderia ter seguido outro rumo se Ronaldo tivesse aproveitado uma grande oportunidade apenas quatro minutos depois de abrir o placar. Nawaf Al-Boushail foi derrubado dentro da área, e o Al Nassr teve a chance de ampliar a vantagem ainda no início do jogo.

Publicidade Publicidade

Ronaldo assumiu a cobrança do pênalti, mas acertou a trave com força. Ele desperdiçou as duas cobranças de pênalti que teve pelo Al Nassr nesta temporada. É a primeira vez que perde pênaltis consecutivos desde que chegou à Liga Saudita.

Tópicos relacionados

Toney lidera a virada do Al Ahli

O Al Ahli aproveitou o pênalti perdido pouco antes do intervalo. O meio-campista brasileiro Galeno empatou para os donos da casa com um belo chute de fora da área, mudando o rumo da partida.

Os mandantes assumiram o controle do jogo no segundo tempo. O atacante da seleção inglesa Ivan Toney marcou de pênalti seu 14º gol na temporada e colocou o Al Ahli à frente.

Publicidade

O zagueiro brasileiro Roger Ibanez ampliou a vantagem apenas quatro minutos depois e garantiu os três pontos. A vitória leva o Al Ahli à quarta posição, a apenas quatro pontos do Al Nassr.

O longo caminho até os mil gols

Apesar do resultado decepcionante para a equipe, Ronaldo segue sua busca por uma marca histórica no futebol. Oficialmente, ele soma agora 986 gols na carreira por clubes e seleção.

Publicidade

Esse total inclui um gol contestado, marcado contra o Al Faisaly no fim de outubro. Embora a Liga Saudita tenha atribuído oficialmente o gol a Ronaldo, a empresa de estatísticas Opta o classificou, de forma controversa, como gol contra.

Após sua a posentadoria da seleção de Portugal no início deste mês, o recordista de jogos e gols por seleções no futebol masculino está totalmente concentrado no futebol de clubes. Ele tentará se recuperar da derrota e se aproximar da marca de 1.000 gols quando o Al Nassr voltar a jogar pela liga.