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Cristiano Ronaldo-
Sam Vreeswijk
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Cristiano Ronaldo manda pênalti para fora e perde gol com o gol aberto, mas vence com o Al-Nassr

Al-Nassr x Neom SC
Al-Nassr
Neom SC
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
J. Felix

O Al-Nassr conquistou uma vitória apertada na noite de terça-feira pela Saudi Pro League. Em casa, a equipe de Riad venceu o Neom SC por 1 a 0, apesar de Cristiano Ronaldo ter perdido um pênalti.

Ronaldo voltou a ser assunto nesta semana. Na segunda-feira, foi divulgado que a Federação Portuguesa de Futebol o puniu com uma multa de 255 euros e uma suspensão de 30 dias, depois que ele deixou irritado a concentração da seleção portuguesa no fim de setembro.

Na terça-feira, o atacante esperava mudar o clima em torno de si quando o Al-Nassr ganhou um pênalti pouco antes do intervalo. Ronaldo cobrou na tentativa de marcar o 982º gol da carreira, mas mandou a bola para fora.

Logo após o intervalo, Ronaldo teve outra grande chance: a bola foi cabeceada para a frente do gol, mas o astro português, a poucos metros da meta aberta, mandou por cima.

O Al-Nassr continuou dominando e, após uma hora de jogo, finalmente foi recompensado. João Félix recebeu a bola na entrada da área e chutou no alto das redes: 1 a 0.

Próximas partidas
AFS

AFS

Campeonato Saudita

23 de out. de 2026

ALN

ALN

NEO

NEO

Campeonato Saudita

24 de out. de 2026

ABH

ABH

O Neom não conseguiu reagir. Com a vitória, o Al-Nassr, terceiro colocado da Saudi Pro League, chegou a 22 pontos em 9 jogos.

O líder Al-Qadsiah, que venceu mais cedo na terça-feira graças a um gol de Tijjani Reijnders, tem três pontos a mais, mas também disputou uma partida a mais. O Neom está em sexto.

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