O Al-Nassr conquistou uma vitória apertada na noite de terça-feira pela Saudi Pro League. Em casa, a equipe de Riad venceu o Neom SC por 1 a 0, apesar de Cristiano Ronaldo ter perdido um pênalti.
Ronaldo voltou a ser assunto nesta semana. Na segunda-feira, foi divulgado que a Federação Portuguesa de Futebol o puniu com uma multa de 255 euros e uma suspensão de 30 dias, depois que ele deixou irritado a concentração da seleção portuguesa no fim de setembro.
Na terça-feira, o atacante esperava mudar o clima em torno de si quando o Al-Nassr ganhou um pênalti pouco antes do intervalo. Ronaldo cobrou na tentativa de marcar o 982º gol da carreira, mas mandou a bola para fora.
Logo após o intervalo, Ronaldo teve outra grande chance: a bola foi cabeceada para a frente do gol, mas o astro português, a poucos metros da meta aberta, mandou por cima.
O Al-Nassr continuou dominando e, após uma hora de jogo, finalmente foi recompensado. João Félix recebeu a bola na entrada da área e chutou no alto das redes: 1 a 0.
O Neom não conseguiu reagir. Com a vitória, o Al-Nassr, terceiro colocado da Saudi Pro League, chegou a 22 pontos em 9 jogos.
O líder Al-Qadsiah, que venceu mais cedo na terça-feira graças a um gol de Tijjani Reijnders, tem três pontos a mais, mas também disputou uma partida a mais. O Neom está em sexto.