Cristiano Ronaldo lidera a força ofensiva do Al-Nassr contra o Neom, e uma única crise persegue Postecoglou

A comissão técnica do Al-Nassr, comandada pelo australiano Ange Postecoglou, revelou a escalação titular com a qual enfrentará o Neom, na noite de hoje, pela décima rodada do Campeonato Saudita, em uma partida na qual o clube busca conquistar os três pontos e seguir disputando a liderança da tabela de classificação.

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O português Cristiano Ronaldo lidera o ataque do Al-Nassr no confronto contra o Neom, dentro de um setor ofensivo no qual a equipe aposta para conquistar a vitória, enquanto os donos da casa entram em campo com grandes pretensões de atrapalhar o adversário e sair com um resultado positivo.

A escalação do Al-Nassr ficou da seguinte forma:

Goleiro: Bento Matheus.

Defesa: Nawaf Boushal, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya.

Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Sami Costa.









Ainda há uma única preocupação que persegue o australiano Ange Postecoglou, treinador do Neom, antes do confronto aguardado, que é o fato de o banco de reservas não contar com os nomes que fariam a diferença de maneira clara, já que as alternativas de peso se limitam ao iraquiano Haidar Abdulkarim e a Sami Al-Najei.

O confronto ganha grande importância para as duas equipes diante da briga para melhorar suas posições na tabela de classificação do Campeonato Saudita, já que o Al-Nassr pretende confirmar sua capacidade de seguir na disputa, enquanto o Neom espera aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida para conquistar um resultado que lhe dê um forte impulso em sua trajetória na competição.

O Al-Nassr ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 19 pontos em 8 partidas, após conquistar 6 vitórias, um empate e sofrer uma derrota, enquanto o Neom aparece na sexta posição, com 16 pontos em 9 partidas, depois de vencer 5 confrontos, empatar uma vez e perder 3 partidas.