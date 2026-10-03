Cristiano Ronaldo joga mais lenha na fogueira após choque com Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo voltou a alimentar a turbulência em torno da seleção portuguesa. O atacante de 41 anos deixou a concentração de Portugal no início desta semana após um choque com o técnico Jorge Jesus e agora deixou uma curtida chamativa no Instagram.

Em um vídeo da Sport TV, um canal brasileiro, é possível ver Felipe Melo defendendo Ronaldo. Nele, ele afirma estar totalmente ao lado do craque e ainda dispara contra os companheiros de equipe e o técnico Jorge Jesus.

“Há uma grande diferença entre a forma como os portugueses tratam Cristiano Ronaldo e como os argentinos tratam Lionel Messi”, começa Melo em sua defesa. Com isso, ele se refere, entre outras coisas, à partida de despedida que foi organizada para Messi na seleção argentina.

“Mas também vejo mais respeito dos adversários quando jogam contra o Ronaldo do que dos próprios companheiros de equipe dele. Você viu aquele jogador do Napoli (Højlund, nota da redação) que marcou ontem? Ele ficou inacreditavelmente bravo e até empurrou Jorge Jesus.”

“Vejo mais respeito da parte dele do que dos próprios companheiros de seleção. Ninguém ali sequer chega perto dele, ninguém está nem na mesma classe que Cristiano”, crava Melo. “Você não pode simplesmente deixar o melhor jogador da história ir embora.”

“Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos e o melhor de Portugal. É impossível. Para deixar bem claro: entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, eu absolutamente fico do lado do Cristiano. Mas, se amanhã me provarem que ele foi desrespeitoso, que tudo foi planejado e combinado, e que ele mesmo foi embora, então serei o primeiro a admitir que estava errado”, conclui.

Ronaldo aparentemente concorda com as palavras de Melo, já que na publicação no Instagram é possível ver que o português deixou uma curtida.