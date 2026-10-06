Cristiano Ronaldo faz exigência dura para voltar à seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo não voltará a defender Portugal enquanto Jorge Jesus for o técnico da seleção, informa a CNN Portugal na tarde desta terça-feira.

A comoção em torno de Ronaldo continua movimentando os ânimos. O astro de 41 anos deixou antecipadamente a concentração de Portugal na quinta-feira para retornar ao Al-Nassr.

Ele fez isso porque determinados acordos com ele não haviam sido cumpridos. O técnico Jesus também o mandou aquecer contra a Noruega (vitória por 2 a 1) para depois não colocá-lo em campo.

Em seguida, Jesus afirmou em uma entrevista coletiva que não havia conflito com Ronaldo e que, na visão dele, o técnico não havia agido de forma errada na questão.

Ronaldo não ficou feliz com isso e, por isso, partiu em seu jato particular para a Arábia Saudita. Depois, anunciou no Instagram sua despedida da seleção portuguesa.

A federação portuguesa e Jesus tentaram, nos últimos dias, se reconciliar com o pentacampeão da Bola de Ouro, mas sem sucesso.

Segundo a CNN, Ronaldo não jogará por Portugal enquanto Jesus for o técnico da seleção. Portugueses veem nesta declaração uma forma traiçoeira de Ronaldo tentar fazer o treinador ser demitido.