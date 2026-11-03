Cristiano Ronaldo detona Erik ten Hag com uma única frase dolorosa

Cristiano Ronaldo reagiu, em conversa com Piers Morgan, às declarações de Erik ten Hag. O diretor técnico do FC Twente disse no domingo, no programa Goedemorgen Eredivisie, que Ronaldo "não é mais nada desde que saiu da Juventus".

Ronaldo e Ten Hag trabalharam juntos no Manchester United, mas a relação entre os dois não deu certo. Ronaldo acabou afastado do elenco pelo treinador e, depois, saiu no inverno para o Al-Nassr.

Na época, em uma entrevista de duas horas a Piers Morgan, Ronaldo criticou Ten Hag. O astro português afirmou que não havia sido bem tratado pelo ex-treinador de clubes como Ajax e FC Utrecht.

No programa Goedemorgen Eredivisie, da ESPN, Ten Hag voltou a ser questionado sobre sua passagem pelo Manchester United e sua relação com Ronaldo. "Os jogadores queriam trabalhar para ele, porque o admiravam, mas ele já não tinha o nível exigido pela Premier League."

"Na verdade, ele não é mais nada desde que saiu da Juventus. O Real Madrid percebeu isso muito bem. Eles sempre foram muito bons nisso no Real Madrid: em renovar o elenco. Sabem quando um jogador já não tem mais o nível necessário, mesmo que, para quem vê de fora, pareça que ele ainda consegue acompanhar."

No episódio mais recente de Football Uncensored, de Piers Morgan, o jornalista britânico afirma que pediu a Ronaldo uma reação. A resposta de CR7 foi reveladora.

"Não acho que valha a pena gastar palavras com ele", respondeu Ronaldo, segundo Morgan.