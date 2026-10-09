Cristiano Ronaldo deixa os pés falarem com o gol de número 980 da carreira

Cristiano Ronaldo foi importante para o Al-Nassr na sexta-feira. O atacante marcou o gol de abertura contra o Al-Diriyah, que acabou sendo derrotado por 3 a 0. O Al-Nassr agora está empatado em pontos com o líder Al-Qadsiah, onde Tijjani Reijnders mostrou sua classe mais cedo no dia.

O Al-Nassr, onde além de Ronaldo também começaram jogando nomes como Iñigo Martínez, João Félix, Kingsley Coman e Sadio Mané, abriu o placar aos 23 minutos. O goleiro Waleed Abdullah defendeu mal uma finalização de Coman e não teve chance no rebote de Ronaldo: 1 a 0.

Ronaldo comemorou seu gol de maneira característica e parecia aliviado após um período de jogos de seleções pesado, no qual deixou a seleção nacional depois de um conflito com o técnico Jorge Jesus. CR7 informou em um longo comunicado, entre outras coisas, que está disponível para o período de jogos de seleções em novembro.

Para Ronaldo, além disso, foi o seu 980º gol na carreira, com o qual deu mais um passo rumo à marca irreal de 1000 gols.

O segundo gol também teve origem portuguesa. Samu Costa marcou de cabeça, com a bola quicando no chão, após escanteio cobrado por João Félix.

No segundo tempo, ainda sairia mais um gol e, desta vez, não houve um português diretamente envolvido no lance. Coman foi lançado em profundidade por Mané e poderia ter tocado para Ronaldo ao lado, mas empurrou a bola ele mesmo no cantinho: 3 a 0.



