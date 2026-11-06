Cristiano Ronaldo dá três tapas em Jesus: os bastidores explosivos por trás da decisão histórica

A decisão de Cristiano Ronaldo de encerrar sua trajetória internacional não foi uma surpresa completa nos bastidores da seleção portuguesa, depois que novas informações revelaram uma forte tensão em sua relação com o técnico Jorge Jesus, que chegou ao ponto de o capitão do Al-Nassr ignorar três vezes as ligações do seu treinador antes do anúncio da aposentadoria.

Segundo uma fonte próxima a Jesus ao jornal " Arriyadiyah " saudita, o desentendimento entre as partes não surgiu de repente, mas se intensificou durante reuniões que os reuniram, depois que Ronaldo manteve sua posição de recusa à ideia de ficar no banco de reservas, em um momento em que o técnico se preparava para reorganizar os papéis dentro da seleção, de acordo com sua visão para a próxima etapa.

A fonte esclareceu que Ronaldo não demonstrou disposição para aceitar um papel diferente de sua posição habitual, já que insistiu durante suas reuniões com Jesus em não entrar como substituto de qualquer jogador, enquanto o técnico era claro quanto à possibilidade de mudar a natureza do papel do astro veterano com o avanço da idade e a evolução de suas opções técnicas.

A tensão aumentou depois que Ronaldo percebeu que Jesus caminhava para dar prioridade a Gonçalo Ramos na posição de atacante titular, o que tornaria a missão do capitão do Al-Nassr de manter seu lugar no time titular mais difícil, e talvez o colocasse fora dos planos do técnico em alguns jogos.

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A fonte revelou que Ronaldo não informou Jesus diretamente sobre sua intenção de se aposentar do futebol internacional, mas ignorou as ligações do técnico três vezes, sem respondê-las, o que levou este último a prever que o jogador daria esse passo, mesmo sem ter recebido uma notificação oficial dele sobre a decisão.

Os desdobramentos anteriores já haviam indicado a dificuldade de um retorno de Ronaldo à seleção diante da crise existente, apesar do desejo de Jesus de recuperar seus serviços, com sua insistência nas regras e condições que havia estabelecido para a gestão do time, que estavam no centro do desentendimento entre as partes.

Já haviam surgido indícios de desgaste na relação entre as partes, depois que circularam notícias sobre a dificuldade de um retorno de Ronaldo às fileiras da seleção durante o período atual, com a porta permanecendo aberta para que se chegasse a um entendimento que encerrasse a crise e devolvesse o capitão de Portugal ao grupo.

Mas o artilheiro histórico resolveu sua posição no fim das contas, anunciando sua aposentadoria internacional na quinta-feira por meio de um vídeo publicado em suas contas nas plataformas "Instagram" e "X", pondo fim a uma trajetória que se estendeu por 23 anos com a camisa da seleção de seu país, durante a qual Portugal viveu um de seus períodos mais marcantes da história.