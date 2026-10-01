Cristiano Ronaldo corre o risco de ser duramente punido depois de deixar a seleção portuguesa. O atacante de 41 anos deixou o centro de treinamento de Portugal na Dinamarca na quarta-feira, após a situação tensa em torno do técnico Jorge Jesus.

De acordo com as regras disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Ronaldo pode ser suspenso por até seis meses por sua atitude. Ele também pode receber uma multa.





Ronaldo decidiu deixar a delegação portuguesa na Dinamarca na quarta-feira. Isso aconteceu depois de Jorge Jesus ter se manifestado de forma contundente durante uma coletiva de imprensa sobre sua relação com o astro.

Depois disso, Ronaldo ainda teria tido uma conversa com Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Em seguida, deixou a seleção.

O atacante deixou claro mais tarde que quer dar mais explicações sobre sua decisão em outro momento. Com isso, já está certo que ele não entrará em campo na quinta-feira, durante a partida de Portugal contra a Dinamarca, em Copenhague.

A saída pode ter consequências para Ronaldo. No regulamento disciplinar da FPF, está estabelecido que um jogador convocado não pode deixar ou faltar, sem motivo válido, a um treino, jogo ou outra atividade da seleção.

Segundo o regulamento, a punição prevista é uma suspensão de um a seis meses. Além disso, pode ser aplicada uma multa de 500 a 1.000 euros.



