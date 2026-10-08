Cristiano Ronaldo alfineta de forma venenosa: "Pare com o botox, você parece uma maçã"

Cristiano Ronaldo rebateu Simon Jordan com muito cinismo. O analista é crítico em relação à postura do atacante na polêmica com o técnico da seleção portuguesa Jorge Jesus, e aparentemente Ronaldo não gostou disso.

O jornalista Piers Morgan é admirador de Ronaldo há anos, para irritação de Jordan, ex-proprietário do Crystal Palace. "Todos sabemos que Ronaldo é um bom jogador de futebol. Mas você precisa tirar a cabeça da bunda dele e ser objetivo de vez", ouviu Morgan na talkSPORT.

Mais tarde, nesta quarta-feira, Morgan voltou a falar em seu próprio programa, Football Uncensored, sobre toda a confusão em torno de Ronaldo. "Vou te contar uma coisa divertida. Quando enviei a Ronaldo um trecho meu com Simon Jordan, ele respondeu por mensagem: aquele cara loiro. Diga a ele para parar com o botox. Ele parece uma maçã", repassou Morgan a Jordan.

Entre outros, o ex-jogador Jason Cundy, convidado do programa de Morgan, caiu na risada com o comentário de Ronaldo. Jordan, aliás, não participou do talk show sobre futebol.

Morgan é confidente de Ronaldo há anos. Alguns anos atrás, o português deu uma entrevista explosiva sobre o então técnico Erik ten Hag, após a qual Ronaldo deixou o Manchester United.

Ronaldo, aliás, não se aposentou em definitivo da seleção de Portugal. "Apesar disso, não há qualquer despedida definitiva. "Se eu estiver fisicamente bem, jogar pelo meu clube e, espero, marcar gols, estarei disponível, após cumprir a suspensão que me for imposta, para lutar e vencer pela nossa seleção nacional."

"Ele encerra sua declaração com as palavras: "Esta é, acredite, a mais pura verdade"", afirmou o atacante do Al-Nassr.