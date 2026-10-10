Cristiano Ronaldo acende guerra de palavras entre Carragher e Piers Morgan

Jamie Carragher, ex-ídolo do Liverpool, lançou um ataque duro contra o apresentador Piers Morgan, descrevendo-o como uma pessoa completamente falsa, em uma nova escalada da polêmica acesa entre os dois nos últimos dias, no contexto da saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção de Portugal.

Morgan havia declarado seu apoio ao ex-craque do Manchester United, ao lado de seu antigo colega Rio Ferdinand, mas sua postura não agradou a Carragher, que criticou a defesa que ambos fizeram de Ronaldo.

Carragher afirmou, durante sua fala no programa "The Overlap Daily": "As pessoas acham que se aproximar de quem trabalha na área é algo bom, mas é aí que está o problema".

E acrescentou: "Pessoas como Piers Morgan e Rio Ferdinand, que ocupam uma posição de destaque na mídia, gostem vocês ou não, se envergonham por causa das declarações absurdas que fazem apenas por conhecerem Ronaldo. Você pode conhecer alguém e tentar protegê-lo, mas não pode defender algo que é indefensável".

Morgan, apresentador de programas de televisão, respondeu às declarações de Carragher pelas redes sociais e escreveu: "Então, Jamie Carragher não gosta que eu e Rio Ferdinand defendamos nosso amigo Cristiano, ou, como ele descreveu, que defendamos algo indefensável. Aqui está o próprio Jamie Carragher apoiando seu amigo Luis Suárez, depois de este ter dirigido ofensas racistas a Patrice Evra".

E Morgan acrescentou: "Mas, quando se trata de defender algo indefensável, admito que às vezes fiz isso, Carragher".

Morgan apontou em seguida para uma publicação anterior sua, de 2018, na qual escreveu: "Jamie Carragher errou ao cuspir naquele carro, mas não foi mais burro do que o pai da garota, que estava filmando Carragher enquanto este dirigia seu carro com a filha dele a bordo. Por isso, espero que Carragher mantenha seu emprego".

E prosseguiu: "Ele é um analista excelente, pediu desculpas de forma contundente pelo que fez, e a pessoa envolvida no incidente também agiu mal".

Carragher não demorou a responder, dizendo: "Nós apoiamos nosso companheiro de equipe e estávamos errados nisso. Pedi desculpas a Patrice ao vivo anos atrás, o que levou o Liverpool, posteriormente, a enviar uma carta a ele pedindo desculpas também, e aquela foi a atitude correta".

E acrescentou: "Sua reação à minha crítica simples, quando eu disse que você e Rio têm uma inclinação a favor de Ronaldo a ponto de isso afetar o julgamento de vocês ao falarem dele, é constrangedora. Você ataca as pessoas todos os dias, mas, quando acontece o contrário, você sai do estúdio de televisão furioso ou recorre ao ataque pessoal. Tudo isso para conseguir uma nova entrevista, seu bajulador".

Carragher abordou o episódio da cusparada em que havia se envolvido anteriormente, acrescentando: "Sim, lembro disso. Entrei em contato com você para dizer que agradecia seu apoio, mas depois você tentou me convidar para o seu programa de televisão para falar sobre o episódio, então recuei um pouco na minha gratidão por você, depois de perceber que seu apoio não era tão sincero quanto eu havia pensado no início".

E prosseguiu: "Tudo girava em torno de conseguir uma entrevista, exatamente como acontece com sua bajulação excessiva a Ronaldo e a Donald Trump. Além disso, não vou recorrer ao ataque pessoal invocando seu passado ou o passado das outras duas pessoas que você defende, porque isso seria defender algo indefensável".

Em meio a esse bate-boca, Carragher publicou a imagem de uma coluna jornalística escrita por Morgan em um jornal, na qual ele havia descrito Ronaldo como uma criança mimada, e comentou dizendo: "Que pessoa completamente falsa você é".

Por fim, Morgan ficou com a última palavra na discussão, depois de publicar uma foto em que aparece ao lado de Carragher, e escreveu: "Meu amigo, recentemente eu até tirei uma foto de recordação com um fã para impulsionar sua fama. Demonstre um pouco de gratidão!".



