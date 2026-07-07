Cristiano não ganhou a Copa do Mundo... Será que ele escolheu ser português?

O sonho de Cristiano Ronaldo de conquistar o título da Copa do Mundo chegou ao fim após a eliminação da seleção portuguesa ontem, segunda-feira, pelas mãos da Espanha, em uma atuação extremamente fraca da equipe.

E aqui surge a importante questão que há muito ecoa entre os fãs de futebol: será que o fato de Ronaldo não ter conquistado o título da Copa do Mundo constitui um fracasso para o astro português e o afasta da disputa pelo posto de melhor da história ao lado de outras lendas?

A verdade é que é injusto responsabilizar qualquer jogador por algo que não foi escolha sua; e, neste caso, quero dizer que não devemos responsabilizar Ronaldo, por exemplo, pelo fato de ser português.

Ao analisar a longa trajetória de Cristiano, que começou em Portugal e seguiu para a Inglaterra, Espanha, Itália e Arábia Saudita, percebemos que o sucesso foi sua marca registrada.

No âmbito dos clubes, que foram escolhidos por Cristiano, o astro português alcançou números históricos e conquistou todos os títulos possíveis, com destaque para a Liga dos Campeões, a competição de clubes mais importante do mundo.

Ronaldo não se contentou em conquistar títulos na Liga dos Campeões; ele é considerado o maior astro da competição ao longo da história, sendo o maior artilheiro de todos os tempos, e conquistou o título com o Manchester United e o Real Madrid.

Além disso, tornou-se o maior artilheiro da história de um clube do porte do Real Madrid, durante as nove temporadas que passou com o time real. Conquistou títulos na Itália e, em seguida, mudou-se para a Arábia Saudita para enfrentar um novo desafio e dar início a uma fase histórica para o futebol saudita, com a chegada de outros astros ao reino após ele. E os títulos continuaram a surgir, mesmo aos 41 anos.

E aqui reitero que Ronaldo teve sucesso nas escolhas que fez e manteve uma trajetória brilhante por mais de 20 anos, algo que, na história, só outra lenda, o argentino Lionel Messi, conseguiu fazer.

Somente Ronaldo e Messi tiveram continuidade no mais alto nível por tantos anos, escrevendo uma história difícil de ser repetida com facilidade.

E embora a história do futebol esteja repleta de muitas lendas, ninguém, além de Ronaldo e Messi, conseguiu se manter no topo por tanto tempo.

E se Ronaldo vestisse outra camisa?

Por outro lado, Ronaldo realmente não teve a sorte de defender a seleção de Portugal, assim como muitas lendas do futebol que representaram seleções que não estão entre as melhores do mundo e, por isso, ficaram de fora dos pódios mundiais.

Se Ronaldo fosse francês, argentino, alemão, italiano ou espanhol, teria conquistado o título da Copa do Mundo, é claro — algo que muitos jogadores dessas seleções alcançaram, mesmo que suas carreiras não cheguem nem a um quarto da trajetória de Cristiano.

É preciso ressaltar que as grandes seleções vencem a Copa do Mundo graças a um sistema integrado e a uma cultura histórica de vitórias, características de países como a França ou a Argentina, por exemplo, enquanto Ronaldo carregava um país nas costas para colocá-lo no mapa da competição.

E isso foi e continuará sendo um desafio para muitos grandes jogadores cujas seleções não estão entre as melhores, por exemplo, em nosso continente, a África, havia o liberiano George Weah, que nem sequer participou da Copa do Mundo e marcou apenas um gol em cinco partidas da Copa Africana das Nações. Será que isso anula sua história e o fato de ele ser o único africano a ter ganho a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, e de que, se fosse brasileiro, por exemplo, teria conquistado o título da Copa do Mundo?

E há muitas estrelas que deram grande contribuição às suas equipes e conquistaram títulos, mas não alcançaram nada no cenário internacional pelo mesmo motivo.

Portugal antes e com Ronaldo

Apesar disso, Ronaldo mudou a história de Portugal, graças aos seus muitos gols, ao seu espírito combativo e à sua personalidade de líder, que elevou o nível de ambição da seleção.

Para esclarecer... Antes da chegada de Cristiano, a Portugal não tinha um histórico digno de nota no futebol, com exceção do terceiro lugar na Copa do Mundo de 1966, tendo se classificado para a Copa do Mundo apenas três vezes e para a Eurocopa, também, apenas três vezes.

Portugal não havia conquistado nenhum título antes da chegada de Ronaldo à seleção principal, em 2003, mas, com a sua chegada, iniciou-se uma nova fase que marcou uma história sem precedentes para essa equipe.

E pode-se realmente afirmar que a história da Portugal no futebol se divide em uma fase pré-Ronaldo e outra fase, totalmente diferente, com a presença dele.

A seleção, que nunca foi favorita a conquistar nenhum título e raramente se classificava para a Copa do Mundo ou para o Campeonato Europeu, subiu ao pódio ao conquistar o título da Euro 2016 contra a França, além de ter conquistado o título da Liga das Nações duas vezes: em 2019, contra a Holanda, e em 2025, ao derrotar a Espanha.

Além disso, a Portugal não ficou de fora de nenhuma edição da Copa do Mundo ou do Campeonato Europeu desde a chegada de Ronaldo, participando de seis edições consecutivas em ambas as competições.

Ronaldo teve um papel inegável nessas conquistas; basta dizer que marcou 146 gols pela Portugal em diversas competições e eliminatórias, o que contribuiu fortemente para a obtenção de resultados sem precedentes na história do país.

Por isso, reitero que Ronaldo, se não fosse português e representasse uma seleção de primeira linha, marcasse todos esses gols e apresentasse o desempenho excepcional — do qual talvez alguns de seus críticos não tenham a menor ideia —, estaria na lista dos campeões da Copa do Mundo.

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“Devemos aproveitar o que resta da trajetória de Cristiano”

Agora... após a eliminação de Ronaldo da Copa do Mundo, com sua carreira se aproximando do fim e restando apenas um único sonho — atingir os 1.000 gols —, os fãs de Cristiano devem aproveitar o que ainda lhe resta nos campos, sem culpá-lo por algo que não foi escolha sua.

E Ronaldo, o maior artilheiro da história do futebol, continuará sendo uma lenda histórica cuja imagem não será manchada pela falta de uma conquista da Copa do Mundo, e as críticas de alguns invejosos — que fracassaram nos campos ou que não o viram no auge de seu brilho — não afetarão sua imagem aos olhos dos fãs de futebol, especialmente dos mais justos.

Concluo dizendo que o que Cristiano apresentou ao longo de toda a sua carreira merece que seus adversários, antes mesmo de seus fãs, tirem o chapéu para ele, exatamente como acontece com Messi, pois essa dupla não se repetiu nem se repetirá na história.