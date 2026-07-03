Cristiano: Minha aposentadoria? Não tomo mais decisões sob pressão

Cristiano Ronaldo revelou seus sentimentos contraditórios após liderar a seleção de Portugal na classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a emocionante vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, em partida em que ele finalmente marcou seu primeiro gol nas fases eliminatórias do torneio.

Ronaldo foi eleito, pela segunda vez nesta edição, o melhor jogador da partida após seu papel decisivo contra a Croácia, comandada por Luka Modrić, assim como havia ocorrido no confronto contra o Uzbequistão na fase de grupos. “O Don” falou com a imprensa após receber o prêmio, abordando diversos assuntos.

Ronaldo afirmou que falar sobre seu futuro “não é importante agora”, acrescentando: “Terei tempo para falar sobre isso depois de vencer ou perder o torneio; vou conversar com minha família e, então, tomarei a decisão mais adequada”.

Ele acrescentou: “Não tomo mais decisões no calor do momento; agora tudo é feito com calma. Tudo o que me importa no momento é aproveitar o presente e ajudar a seleção”.

Em um gesto comovente, Ronaldo dedicou a classificação ao seu falecido companheiro de equipe, Diogo Jota, dizendo: “É um dia especial para Jota, que está nos observando lá de cima. Sabemos que ele está conosco, e fazia sentido vencermos hoje para homenageá-lo da melhor maneira possível”. Ronaldo comemorou a classificação vestindo a camisa número 21, que pertencia a Jota.

Ronaldo encerrou suas declarações falando sobre o capitão da Croácia: “Sim, me despedi dele. Ele continua sendo uma lenda no mundo do futebol, e temos idades próximas. Tenho um grande respeito por Modrić pelo que ele representa no mundo do futebol”.