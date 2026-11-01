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O técnico da Inter, Cristian Chivu, falou sobre os obstáculos táticos e os problemas físicos de última hora que comprometeram o desempenho de sua equipe no Derby della Madonnina. Uma doença repentina, somada a falhas defensivas, dificultou que a Inter mantivesse sua consistência habitual contra o rival da cidade.

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Desfalque de última hora provoca caos tático

A preparação para o duelo em San Siro esteve longe do ideal para a Inter, que precisou mudar às pressas sua escalação inicial poucas horas antes do apito inicial. Cristian Chivu revelou que problemas de saúde de jogadores importantes desorganizaram seus planos. O técnico foi obrigado a abandonar sua estratégia inicial porque vários atletas não tinham condições de começar o confronto decisivo contra o Milan.

“Fomos obrigados a fazer mudanças. Pio não estava bem, Bonny estava com febre, e tivemos de improvisar acreditando que era a coisa certa a fazer. Nós nos adaptamos aos imprevistos, mas não deu certo. Ainda assim, não vou jogar tudo fora”, disse o técnico à Sky Sport Italia.

O problema recorrente dos começos lentos

Uma das tendências mais preocupantes da Inter nesta temporada tem sido a dificuldade para começar os jogos com a intensidade necessária. O problema voltou a aparecer no clássico, quando um início lento permitiu ao Milan tomar a iniciativa. Chivu demonstrou frustração com a repetição desse cenário e observou que a equipe não correspondeu às grandes expectativas para um confronto tão importante no calendário da Serie A.

“É uma derrota dolorosa. As expectativas eram diferentes, considerando a temporada e a defesa que temos de defender. Facilitamos para eles no início, mas depois reagimos e poderíamos ter empatado. No entanto, antes do apito para o intervalo, demos outro gol a eles. Queríamos fazer mais do que conseguimos, e precisamos trabalhar nossa postura no início dos jogos e a determinação que às vezes nos falta”, admitiu Chivu.

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Em busca da fome de vencer após o sucesso recente

Além dos obstáculos táticos e físicos, Chivu abordou o desafio psicológico de manter a mentalidade vencedora. Depois de conquistar títulos nacionais, o técnico acredita que seus jogadores talvez estejam tendo dificuldade para encontrar o mesmo nível de motivação que os levou ao topo. Ele alertou que o elenco não pode se apoiar nas conquistas passadas se quiser continuar competitivo no mais alto nível do futebol italiano.

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“Não é fácil jogar a cada três dias e manter sempre a mesma fome depois de vencer. Precisamos reencontrar essa determinação e essa agressividade. Sabemos que às vezes pensamos um pouco demais no passado. Precisamos recuperar um pouco da fome e da garra quando certas coisas são dadas como garantidas; temos de reencontrar o foco e a regularidade para seguir em frente”, observou o técnico da Inter.

Foco imediato na recuperação

O calendário do futebol moderno dá à Inter pouquíssimo tempo para lamentar a decepção no clássico. Com jogos em rápida sequência, a prioridade passa imediatamente a ser a recuperação física e a correção das falhas defensivas expostas pelo Milan. Chivu destacou a necessidade de uma reação imediata dos jogadores para impedir que a derrota se transforme em uma crise maior.

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“Não jogo tudo fora porque também dificultamos a vida do Milan por longos períodos do primeiro tempo, quando aumentamos o ritmo. No entanto, temos nossa parcela de culpa pela postura e por alguns descuidos defensivos. Precisamos virar a página rapidamente porque voltamos a jogar logo em seguida. Não há tempo para sentir pena de nós mesmos; temos de olhar para a frente e corrigir esses erros nos próximos treinos”, concluiu.