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O técnico da Inter, Cristian Chivu, elogiou a disciplina defensiva e a força mental do time após a vitória crucial por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart, no San Siro. Com um pênalti de Petar Sucic e um gol de Lautaro Martinez no fim, a equipe conquistou três pontos e subiu na tabela da Champions League.

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Inter mostra solidez defensiva no San Siro

A Inter superou uma noite de muita pressão na Europa, na quarta-feira, ao vencer o Stuttgart e amenizar o impacto das dificuldades recentes no cenário nacional. Depois de um caótico empate por 4 a 4 com a Atalanta , no qual desperdiçou uma vantagem de dois gols, o gigante italiano sabia que precisava ser eficiente para ultrapassar o adversário alemão na classificação da fase de liga. Petar Sucic abriu o placar ao converter um pênalti marcado por toque de mão, antes de Lautaro Martinez sair do banco e confirmar a vitória.

Embora a atuação nem sempre tenha sido fluida, a capacidade de vencer um Stuttgart perigoso indica que o elenco aprendeu com as falhas defensivas recentes. "Contamos com a mentalidade, a organização, a intensidade e a compreensão de que os jogos da Champions League não são fáceis, de que não é possível dominá-los do início ao fim", explicou o técnico da Inter à Sky Sport Italia. Ele reconheceu que o time precisou ter paciência e acrescentou: "Em alguns momentos, é preciso se manter no jogo e tentar aproveitar ao máximo os erros do adversário, mas também buscar tomar a iniciativa quando possível. Os momentos de uma partida são importantes, e é preciso saber interpretá-los."

Chivu defende ajustes táticos

Apesar da vitória, ainda há dúvidas sobre a tendência da Inter de perder intensidade em determinadas fases das partidas. Chivu respondeu a essas preocupações ao destacar que seu time estava preparado para enfrentar dificuldades quando o Stuttgart avançou no início. Para o técnico, a equipe resistiu bem à pressão inicial antes de crescer no jogo. Ele observou que poderia até ter ido para o intervalo em vantagem se tivesse sido mais eficiente nas finalizações.

"Fizemos bem em não nos deixar levar pela intensidade deles nos primeiros 20 minutos. Aceitamos que precisávamos defender um pouco mais recuados, mas ainda com energia e pressionando quem estava com a bola. Defendemos bem os cruzamentos, pois sabíamos que eles seriam perigosos pelos lados", observou Chivu.

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A análise após o empate com a Atalanta

O recente empate por 4 a 4 com a Atalanta teve grande peso na preparação para a partida, mas Chivu foi enfático ao afirmar que não precisava reformular sua abordagem, apesar da queda de rendimento no fim do jogo em Bérgamo. Em vez disso, concentrou-se em ajustar os aspectos mentais. Ele ressaltou que o técnico deve oferecer a motivação adequada para cada partida, garantindo que o elenco permaneça unido mesmo quando os resultados ou as atuações não são perfeitos.

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"Sempre é preciso fazer ajustes, tanto quando as coisas vão bem quanto quando vão mal. Fizemos uma análise clara daquela partida, porque jogamos bem por cerca de 75 a 80 minutos. Faltou algo nos 10 minutos finais, mas isso não significa descartar tudo de bom que foi feito naquela noite", disse Chivu.

União impulsiona a recuperação na Europa

O triunfo amplia para três jogos a sequência de vitórias da Inter na Champions League e muda completamente o clima de uma campanha que começou com derrotas consecutivas para o Real Madrid e o Club Brugge. Mesmo com as dúvidas persistentes sobre lapsos ocasionais de concentração, Chivu deixou claro que o espírito coletivo é indispensável.

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"O trabalho de um técnico é transmitir a motivação certa em cada partida. Nem sempre é fácil manter o mesmo nível. Às vezes conseguimos fazer isso melhor do que em outras, mas o importante é que o time permaneça unido e ninguém comece a apontar o dedo para os outros. Não podemos ser sempre perfeitos, mas o que nunca pode nos faltar é a atitude e a mentalidade certas. Vimos isso hoje à noite, e não é por acaso que saímos com a vitória", concluiu.