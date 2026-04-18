Crise total no Leicester City: o segundo rebaixamento consecutivo está iminente

O Leicester City precisa de um milagre para evitar o rebaixamento da Championship para a League One. O campeão da Premier League de 2016 perdeu novamente no sábado, enquanto o rival West Bromwich Albion conquistou uma vitória. Com isso, faltando três partidas para o fim da temporada, o Leicester precisa de pelo menos oito pontos para evitar o rebaixamento.

No ano passado, o Leicester terminou em 18º lugar na Premier League, o que tornou o rebaixamento para a Championship uma realidade. Desde então, a situação do clube só tem piorado.

O Leicester começou a temporada razoavelmente bem, com apenas uma derrota nas primeiras nove partidas do campeonato. Depois disso, as coisas começaram a dar errado aos poucos.

O pior período ocorreu entre meados de janeiro e o início de março. Dos dez jogos disputados naquela fase, o Leicester não venceu nenhum: quatro empates e seis derrotas.

Em 10 de março, o Leicester venceu o Bristol City, mas depois veio uma nova sequência ruim de seis partidas sem vitória. A última dessa sequência foi no sábado, quando o time perdeu por 1 a 0 para o Portsmouth. O único gol foi marcado após mais de uma hora de jogo pelo ex-jogador do FC Den Bosch, Ibane Bowat. O rival West Brom venceu, pouco depois, de forma surpreendente por 2 a 0 fora de casa contra o Preston North End.

Para piorar a situação, o Leicester também sofreu uma dedução de seis pontos em fevereiro, devido à violação das Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR). De acordo com as diretrizes das PSR, os clubes da Premier League podem registrar um prejuízo máximo (convertido) de 122 milhões de euros ao longo de um período de três anos. O Leicester não conseguiu permanecer abaixo desse limite na temporada 2023/24. No período de 2022 a 2024, os Foxes tiveram um prejuízo de cerca de 24 milhões de euros a mais.

O Leicester ainda tem três jogos a disputar nesta temporada: contra o Hull City, o Millwall e o Blackburn Rovers. Matematicamente, o Leicester, que ocupa a 23ª posição, ainda pode chegar à 21ª, o que significaria a permanência na divisão. Mas para isso, tudo precisa dar certo.