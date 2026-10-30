Crise técnica ameaça os planos do Raja antes do confronto com o Al Ahly do Egito

O espanhol Paco Jémez, treinador do Raja do Marrocos, está prestes a deixar o cargo, depois que a diretoria do clube perdeu a paciência com a queda nos resultados da equipe, que continuou a sangrar pontos no Campeonato Marroquino, em meio à crescente revolta da torcida e às suas exigências por uma mudança urgente no comando técnico.

O site marroquino "Hespress" revelou que os dirigentes do Raja decidiram encerrar o contrato com Jémez, após o recente empate diante do Hassania Agadir, diante da incapacidade do treinador espanhol de alcançar os resultados esperados ou de apresentar o nível condizente com as ambições do clube e de sua torcida.

Está previsto que a diretoria da equipe verde realize uma reunião com Jémez no período seguinte, para discutir os termos da rescisão do contrato e chegar a um acordo que ponha fim ao vínculo contratual entre as duas partes de forma consensual, preparando o terreno para virar a página do treinador espanhol e buscar um novo comando técnico.

Ao mesmo tempo, a diretoria do Raja começou a se movimentar para estudar algumas das opções de treinadores disponíveis, em busca de um técnico capaz de tirar a equipe da situação atual e devolver o equilíbrio ao grupo, especialmente porque o clube almeja disputar os títulos com força e recuperar seu lugar entre os grandes do futebol marroquino e africano.

Próximas partidas AHL CAF Confederations Cup 11:00 RCA

O empate diante do Hassania Agadir, no estádio Larbi Zaouli, na cidade de Casablanca, veio a aumentar a pressão sobre Jémez e recolocar seu futuro na zona de incerteza, depois que a continuidade do sangramento de pontos se transformou em motivo de preocupação dentro do clube, diante da queda nos resultados e da ausência de sinais claros de melhora no desempenho da equipe.

E a revolta já não se restringe aos resultados dentro das quatro linhas, pois nos últimos tempos aumentaram as vozes da torcida do Raja exigindo a demissão do treinador espanhol, responsabilizando a diretoria e a sociedade esportiva pela situação vivida pela equipe, seja no plano dos resultados negativos ou do desempenho apagado que não atende às expectativas da torcida.

A diretoria do Raja se vê agora obrigada a tomar decisões decisivas na próxima etapa, especialmente porque a equipe precisa recuperar rapidamente a confiança antes de entrar em uma série de confrontos importantes, tanto no cenário local quanto no continental.

Três empates consecutivos aumentam a crise

Os números do Raja no Campeonato Marroquino refletem a dimensão da crise vivida pela equipe desde o início da temporada, depois de não conseguir vencer em suas três últimas partidas, contentando-se com empates diante do Maghreb de Fez, do Fath de Rabat e do Hassania Agadir, nessa ordem.

O Raja havia iniciado sua caminhada na competição com uma vitória sobre o Nahdat Zemamra, mas não conseguiu construir sobre aquele começo, caindo para a 11ª colocação com 6 pontos, após uma série de resultados que levantaram diversos pontos de interrogação sobre a capacidade da equipe de competir.

A equipe verde se prepara para disputar um confronto difícil diante do Berkane, no próximo domingo, pela sexta rodada do Campeonato Marroquino, em uma partida que pode ter grande importância para o futuro da comissão técnica, especialmente diante da crescente pressão sobre Jémez e da necessidade da equipe de recuperar o embalo das vitórias.

Crise de Jémez coloca os dois confrontos com o Al Ahly em evidência

A importância das possíveis mudanças dentro do Raja não se limita às competições do Campeonato Marroquino, mas se estende à participação continental, já que a equipe está no mesmo grupo do Al Ahly do Egito, ao lado do Kara, do Togo, e do Primeiro de Agosto, de Angola, na Copa das Confederações Africanas durante a atual temporada.

As torcidas do Al Ahly e do Raja aguardam os aguardados confrontos entre as duas equipes na terceira e na quarta rodadas da fase de grupos, que podem apresentar um rendimento diferente da equipe marroquina, caso se concretize a esperada mudança no comando técnico.

Está previsto que o Al Ahly receba o Raja no Estádio do Cairo, no período de 18 a 20 de dezembro, antes de a equipe egípcia visitar sua adversária marroquina no período de 8 a 10 de janeiro.

E enquanto a diretoria do Raja não definiu oficialmente os detalhes da separação de Paco Jémez nem a identidade do treinador substituto, as próximas horas podem trazer desdobramentos importantes a respeito do futuro da comissão técnica, diante do desejo da diretoria de conter a revolta da torcida e corrigir o rumo da equipe antes dos compromissos locais e continentais que se aproximam.