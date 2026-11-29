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As consequências da derrota vexatória do Manchester United para o Brentford não ficaram restritas a Old Trafford. A revolta chegou ao centro de treinamento de Carrington, em um episódio que exigiu a intervenção da polícia para impedir uma tentativa de protesto da torcida neste domingo, horas depois da goleada sofrida por 4 a 0, que aumentou a pressão sobre o time e o técnico Mauricio Pochettino.

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O jornal português “A Bola”, citando reportagens da imprensa inglesa, revelou que cerca de 15 torcedores do Manchester United foram ao centro de treinamento de Carrington, enquanto aconteciam partidas das categorias de base, para manifestar sua revolta com a queda de rendimento do time principal. Diante disso, funcionários do clube fecharam imediatamente os portões para impedir a entrada deles nas instalações.

O episódio exigiu uma forte intervenção de segurança: quatro viaturas e um furgão da polícia chegaram ao CT e se juntaram aos seguranças do clube para controlar a situação. Um oficial de alta patente interrogou alguns torcedores e demonstrou interesse no fato de alguns manifestantes aparecerem com o rosto coberto, enquanto tentavam organizar sua movimentação no entorno das instalações.

A tentativa de protesto, porém, esbarrou em um detalhe que os torcedores desconheciam: os jogadores do time principal não estavam em Carrington quando eles chegaram, já que tiveram folga no domingo, a primeira desde que o novo técnico Mauricio Pochettino assumiu o comando. Assim, a tentativa de confrontar diretamente os jogadores ou a comissão técnica fracassou, apesar do clima cada vez mais tenso no clube.

A mobilização ocorreu menos de 24 horas depois da dura derrota por 4 a 0 para o Brentford, em uma partida na qual milhares de torcedores deixaram as arquibancadas antes do apito final, além de entoarem gritos de revolta contra os jogadores, entre eles: “Não merecem vestir esta camisa”.

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O diretor esportivo Jason Wilcox também foi duramente vaiado, em uma cena que mostrou o alcance crescente das críticas entre os torcedores.

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Após a partida, Pochettino pediu aos jogadores que dessem uma volta pelo gramado para agradecer aos torcedores que permaneceram nas arquibancadas apesar da goleada, em uma tentativa de conter a revolta da torcida.

Os resultados revelam o tamanho da crise: o time ocupa a 19ª colocação da Premier League, com apenas três vitórias em 18 jogos disputados em todas as competições nesta temporada.

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Os números históricos mostram outro lado da queda do Manchester United. O time sofreu gols em 12 partidas consecutivas, algo que não acontecia desde a temporada 1930-1931 e que ocorre apenas pela segunda vez em sua história.

Além disso, o United se tornou o primeiro time na história da Premier League a sofrer pelo menos dois gols em sete jogos seguidos. São indicadores que refletem a dimensão da queda e aumentam a pressão sobre Pochettino e seus jogadores, em meio à crescente revolta da torcida e às cobranças para que o time recupere o equilíbrio.