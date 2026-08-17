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Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP

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Crise precoce antes do início do Campeonato Egípcio

Zamalek SC x Al Ittihad Alexandria
Zamalek SC
Al Ittihad Alexandria
Premier League
Al Ahly x ENPPI
Al Ahly
ENPPI
Egito

Situação difícil

O jornalista Ahmed Shobeir alertou para a possibilidade de uma crise no Estádio Internacional do Cairo com o início das disputas do Campeonato Egípcio, por causa do aumento no número de clubes que disputarão suas partidas no estádio durante a nova temporada 2026-2027.

Shobeir explicou, durante seu programa de rádio na On Sport FM, que a organização inicial se limitava à realização das partidas do Al Ahly, do Zamalek e do Zed apenas no Estádio do Cairo, antes de o Al Bank Al Ahly e o Modern Sport entrarem na lista de clubes que mandam seus jogos no estádio, o que eleva a taxa de utilização e aumenta a pressão sobre o gramado.

Ele apontou que a empresa responsável pela preparação do estádio pediu para que não fossem realizadas as partidas das primeiras rodadas no local, solicitando um tempo adicional antes de abri-lo aos clubes no início de setembro, especialmente com a proximidade da concentração da seleção do Egito e a necessidade da comissão técnica de realizar os treinos no gramado principal.

Shobeir também falou sobre a existência de pendências financeiras não quitadas por parte de alguns clubes, considerando que a continuidade da situação atual pode levar a decisões inesperadas, entre elas a transferência ou o adiamento de partidas no início da competição.

Shobeir exigiu que o Ministério da Juventude e do Esporte intervenha para organizar o uso do Estádio do Cairo, limitando as partidas a apenas três clubes, além de obrigá-los a pagar parte das pendências antecipadamente, para evitar qualquer confusão com o começo da temporada.

Premier League
Zamalek SC crest
Zamalek SC
ZAM
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Al Ittihad Alexandria
ALI
Premier League
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Al Ahly
AHL
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ENPPI
ENP

As disputas do Campeonato Egípcio começam no dia 21 de agosto deste ano, em meio à expectativa pela decisão dos órgãos competentes sobre a prontidão do Estádio do Cairo e sobre o estádio no qual serão realizadas as partidas dos clubes previstos para atuar ali.

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