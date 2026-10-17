O retorno das estrelas pode ser um ganho para qualquer treinador, mas às vezes se transforma em um teste difícil quando os reservas conseguem apresentar atuações acima das expectativas.

E é isso que espera o grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, com a aproximação do retorno de Salem Al Dawsari e Saud Abdulhamid aos seus planos, depois que a experiência da Copa do Golfo 27 provou que a Arábia Saudita é capaz de brilhar e conquistar títulos mesmo sem alguns de seus principais titulares.

Durante o torneio do Golfo, Donis conseguiu levar a seleção saudita ao título pela quarta vez em sua história, aproveitando um grupo de jogadores que recebeu sua oportunidade e provou sua capacidade de contribuir.

E com o retorno dos grandes nomes, o desafio não será apenas escolher a escalação teoricamente mais forte, mas também encontrar uma forma de preservar a harmonia conquistada, sem desperdiçar o que apresentaram os jogadores que se destacaram durante a competição.

Os substitutos de Saud e Salem: a senha do título da Copa do Golfo 27

Na posição de lateral-direito, Donis encontrou várias soluções na ausência de Saud Abdulhamid, ao dar oportunidade a Mohammed Mahzari, Nawaf Boushal e Mohammed Abu Al Shamat. O trio apresentou atuações notáveis que ajudaram a seleção a manter seu equilíbrio e deram à comissão técnica maior flexibilidade para lidar com os jogos.

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A aposta nesses nomes não foi apenas uma compensação forçada, mas uma chance de descobrir novas opções que podem ser aproveitadas no futuro.

Já no lado esquerdo, surgiram outros nomes capazes de fazer a diferença, com destaque para Hammam Al Hammami, que brilhou e recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio, além de Sultan Mandash e Saleh Abu Al Shamat, que apresentaram bom nível e contribuíram para dar à seleção soluções ofensivas variadas.

Esse grupo provou que a ausência de Salem Al Dawsari não impediu a Arábia Saudita de ter velocidade, habilidade e capacidade de furar as defesas dos adversários. Ao contrário, abriu espaço para que novos elementos se afirmassem.

O retorno das estrelas: os planos de Donis vão mudar?

Não se pode ignorar o valor técnico que Salem Al Dawsari possui, graças à sua experiência e à sua capacidade de fazer a diferença nos grandes confrontos. Saud Abdulhamid também representa um reforço importante, pelo seu potencial no lado direito e por sua experiência profissional.

Por isso, o retorno dos dois será um ganho evidente para a seleção, mas a presença deles na lista não significa necessariamente que todas as posições ocupadas pelos substitutos voltarão automaticamente aos seus antigos donos sem concorrência.

O dilema que Donis enfrenta está em como equilibrar o status das estrelas com suas novas opções técnicas. Recolocar Salem no lado esquerdo pode afetar o papel de Hammam Al Hammami, que fez um torneio excepcional, assim como o retorno de Saud pode colocar Mahzari, Boushal e Abu Al Shamat diante de uma nova disputa pela lateral direita, depois de terem aproveitado com sucesso a chance que receberam.

Donis diante do teste mais difícil: agradar as estrelas ou premiar quem se destacou?

Não será fácil para Donis administrar essa questão, especialmente porque a próxima etapa exige preservar o espírito coletivo que ajudou a seleção a conquistar o título, aproveitando ao mesmo tempo a experiência dos titulares.

O treinador que conseguiu descobrir soluções alternativas durante a Copa do Golfo 27 será agora cobrado a provar sua capacidade de integrar esses elementos com os que retornam, sem que a equipe perca sua identidade ou o equilíbrio que mostrou durante o torneio.

Portanto, o retorno de Salem e Saud não deve se transformar em uma crise real dentro da seleção, mas pode se tornar uma oportunidade de aumentar a concorrência e elevar a qualidade das opções disponíveis.

Mas isso exige que Donis faça do desempenho e da prontidão os dois critérios básicos de escolha, em vez de se apoiar apenas nos nomes. Então, o técnico grego manterá os elementos que o levaram ao título do Golfo, ou o estrelato voltará a se impor na escalação titular? A resposta vai determinar em grande medida a cara da Arábia Saudita em seus próximos compromissos.



