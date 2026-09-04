Crise no Paris Saint-Germain: não Mika Godts, mas outro ex-jogador do Ajax e Jordan Teze roubam a cena

O Paris Saint-Germain também não conseguiu conquistar sua primeira vitória da temporada em seu terceiro jogo pela liga. No Parc des Princes, a equipe atual campeã da Liga dos Campeões foi derrotada de forma surpreendente por 2 a 1 pelo AS Monaco. O ex-jogador do Ajax Stanis Idumbo marcou o gol da vitória a quinze minutos do fim.

O PSG começou a partida com uma grande notícia para os torcedores, ao anunciar as renovações de contrato de cinco jogadores e de Luis Enrique (até meados de 2031) pouco antes do apito inicial. João Neves (2031), Willian Pacho (2031), Senny Mayulu (2031), Lucas Beraldo (2031) e Fabián Ruiz (2028) agora têm vínculo mais longo com Paris, assim como seu treinador.

Do ponto de vista esportivo, a temporada está longe de ser fácil para o PSG. O time da capital perdeu a disputa pela Supercopa da França para o RC Lens e também não venceu em seus primeiros jogos da liga, contra Stade Rennes (2 a 2) e Lille OSC (2 a 2). Nesta sexta-feira, a equipe de Enrique buscava a reabilitação.

O início do PSG também foi promissor, com grandes chances para Khvicha Kvaratskhelia e Desiré Doué. No fim das contas, porém, não foi um atacante, mas sim um defensor quem abriu o placar. Marquinhos cabeceou para as redes, após cruzamento de Kvaratskhelia que ainda quicou no gramado: 1 a 0.

O PSG, onde entre outros Mika Godts, Ousmane Dembélé e Ferran Torres começaram no banco, passou a ter problemas depois do intervalo. Seis minutos após entrar em campo, o ex-PSV Jordan Teze teve enorme participação no empate ao colocar seu cruzamento perfeitamente na cabeça de Nazinho: 1 a 1.

A situação só piorou para o PSG. A quinze minutos do fim, Idumbo disparou pela marcação de seu adversário direto antes de surpreender o goleiro Matvey Safonov no canto curto: 1 a 2.

O PSG, apesar das entradas de Ferran (63'), Godts (68') e Dembélé (68'), não conseguiu mais marcar e, assim, soma após três partidas a quase irreal marca de dois pontos. No meio da semana, o Slovan Bratislava visita o time pela Liga dos Campeões. No domingo, depois, será a vez do jogo fora de casa contra o Stade Brest.



