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O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, do Manchester City, enfrenta um futuro incerto no Etihad Stadium, depois que surgiram sinais de que ele não se adaptou como esperado ao estilo de jogo adotado pelo técnico Enzo Maresca. Há relatos sobre a possibilidade de sua saída ao fim da próxima temporada, como parte de possíveis mudanças amplas na posição de goleiro.

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Segundo o jornal “The Athletic”, Donnarumma, de 27 anos, pode não fazer parte dos planos futuros do Manchester City, apesar de ter contrato com o clube até 2030. A relação entre ele e Maresca é diferente da que tinha no período anterior, sob o comando de Pep Guardiola.

O Manchester City contratou o goleiro italiano junto ao Paris Saint-Germain em 2 de setembro de 2025, com um contrato de cinco anos, que o mantém no time até o meio de 2030.

Falhas no estilo de jogo colocam Donnarumma sob pressão

De acordo com a reportagem, um dos principais problemas de Donnarumma é que suas características não se encaixam no modelo de jogo que Maresca busca implementar, sobretudo na saída de bola desde a defesa. A publicação avalia que o goleiro italiano não oferece o que se espera nesse aspecto e pode até representar um obstáculo para as ideias do treinador.

O “The Athletic” escreveu que Donnarumma claramente não se adapta ao estilo de jogo proposto e que sua presença pode atrapalhar a construção de jogadas que Maresca quer adotar.

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O goleiro italiano foi criticado por alguns erros cometidos em partidas contra Paris Saint-Germain, Leipzig e Aston Villa, embora, em outras ocasiões, tenha feito defesas de destaque que confirmaram seu valor como um dos melhores goleiros do mundo.

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Reportagens anteriores já haviam apontado que a capacidade de Donnarumma de jogar com a bola nos pés e participar da construção é um ponto que precisa evoluir no sistema de Maresca, apesar de o técnico ter declarado publicamente confiança nas qualidades do goleiro italiano.

Possível revolução no gol do Manchester City

As possíveis mudanças não se limitam ao futuro de Donnarumma. Segundo a reportagem, a diretoria do Manchester City pode estudar uma reformulação completa da posição de goleiro ao fim da temporada, com a possibilidade de também dispensar o reserva Gerónimo Rulli.

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Nesse cenário, o clube pode partir em busca de dois novos goleiros, caso decida de fato encerrar o vínculo com a dupla atual, um movimento que refletiria o desejo de Maresca de contar com jogadores mais adequados às suas exigências técnicas.

Salário de Donnarumma complica sua saída

O valor de mercado do goleiro italiano é estimado entre 45 e 50 milhões de euros, mas o maior obstáculo para uma possível saída pode ser seu salário elevado: segundo as reportagens, ele recebe cerca de 12 milhões de euros líquidos por temporada no Manchester City.

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Esse valor pode limitar as opções de transferência, já que será difícil para o jogador encontrar um clube disposto a arcar com esse custo.

De acordo com o site “Calciomercato”, Arábia Saudita e Turquia seguem como possíveis destinos para Donnarumma. Na Inglaterra, Chelsea e Liverpool podem se interessar em contar com ele, enquanto o Bayern de Munique pode avaliar sua contratação caso precise de um substituto para seu compatriota Manuel Neuer.