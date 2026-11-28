Segundo o jornal “The Athletic”, Donnarumma, de 27 anos, pode não fazer parte dos planos futuros do Manchester City, apesar de ter contrato com o clube até 2030. A relação entre ele e Maresca é diferente da que tinha no período anterior, sob o comando de Pep Guardiola.
O Manchester City contratou o goleiro italiano junto ao Paris Saint-Germain em 2 de setembro de 2025, com um contrato de cinco anos, que o mantém no time até o meio de 2030.
Falhas no estilo de jogo colocam Donnarumma sob pressão
De acordo com a reportagem, um dos principais problemas de Donnarumma é que suas características não se encaixam no modelo de jogo que Maresca busca implementar, sobretudo na saída de bola desde a defesa. A publicação avalia que o goleiro italiano não oferece o que se espera nesse aspecto e pode até representar um obstáculo para as ideias do treinador.
O “The Athletic” escreveu que Donnarumma claramente não se adapta ao estilo de jogo proposto e que sua presença pode atrapalhar a construção de jogadas que Maresca quer adotar.
O goleiro italiano foi criticado por alguns erros cometidos em partidas contra Paris Saint-Germain, Leipzig e Aston Villa, embora, em outras ocasiões, tenha feito defesas de destaque que confirmaram seu valor como um dos melhores goleiros do mundo.
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Reportagens anteriores já haviam apontado que a capacidade de Donnarumma de jogar com a bola nos pés e participar da construção é um ponto que precisa evoluir no sistema de Maresca, apesar de o técnico ter declarado publicamente confiança nas qualidades do goleiro italiano.
Possível revolução no gol do Manchester City
As possíveis mudanças não se limitam ao futuro de Donnarumma. Segundo a reportagem, a diretoria do Manchester City pode estudar uma reformulação completa da posição de goleiro ao fim da temporada, com a possibilidade de também dispensar o reserva Gerónimo Rulli.
Nesse cenário, o clube pode partir em busca de dois novos goleiros, caso decida de fato encerrar o vínculo com a dupla atual, um movimento que refletiria o desejo de Maresca de contar com jogadores mais adequados às suas exigências técnicas.
Salário de Donnarumma complica sua saída
O valor de mercado do goleiro italiano é estimado entre 45 e 50 milhões de euros, mas o maior obstáculo para uma possível saída pode ser seu salário elevado: segundo as reportagens, ele recebe cerca de 12 milhões de euros líquidos por temporada no Manchester City.
Esse valor pode limitar as opções de transferência, já que será difícil para o jogador encontrar um clube disposto a arcar com esse custo.
De acordo com o site “Calciomercato”, Arábia Saudita e Turquia seguem como possíveis destinos para Donnarumma. Na Inglaterra, Chelsea e Liverpool podem se interessar em contar com ele, enquanto o Bayern de Munique pode avaliar sua contratação caso precise de um substituto para seu compatriota Manuel Neuer.