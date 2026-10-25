A Federação Saudita de Futebol entrou na crise do adiamento da partida entre Al-Nassr e Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, depois que a Confederação Asiática de Futebol anunciou o adiamento do confronto que estava marcado para a noite de amanhã, segunda-feira, válido pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia da Elite da temporada 2026-2027.

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A Federação Saudita emitiu um comunicado oficial no qual esclareceu os detalhes dos preparativos que precederam a decisão de adiamento, afirmando que todas as providências necessárias para receber a delegação do Al-Wasl e realizar a partida no horário determinado já haviam sido concluídas, em coordenação com o Al-Nassr e os órgãos competentes.

Federação Saudita revela os bastidores da preparação para a partida

A Federação Saudita de Futebol afirmou em seu comunicado: "A Federação Saudita de Futebol, em coordenação com o Al-Nassr e os órgãos competentes, trabalhou para concluir todos os procedimentos e providências necessárias para receber a delegação do Al-Wasl, incluindo a emissão das autorizações de voo, a disponibilização de todos os requisitos organizacionais e logísticos, e a notificação à Confederação Asiática por meio de comunicações oficiais".

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O comunicado acrescentou que a Federação Saudita também se articulou com a Federação dos Emirados Árabes Unidos de Futebol e com o Al-Wasl, informando-os sobre a conclusão das providências e a prontidão para receber a delegação, no âmbito da preparação para a realização do confronto no horário previamente determinado.

Chegada dos árbitros e do delegado da partida a Riade

A Federação Saudita destacou que o delegado da partida e a equipe de arbitragem designada para conduzi-la chegaram a Riade mais cedo, preparando-se para dirigir o confronto, considerando que isso confirma a conclusão das providências relacionadas à realização do jogo.

Ao encerrar seu comunicado, a Federação Saudita de Futebol reforçou seu total apoio ao Al-Nassr e a todos os clubes sauditas que participam de competições no exterior, afirmando estar disposta a prestar todas as formas de apoio e assistência em quaisquer medidas legais que os clubes venham a adotar para preservar seus direitos.

O comunicado da Federação Saudita vem na esteira da decisão de adiamento, em meio à expectativa sobre o que resultarão os próximos desdobramentos a respeito da data de realização da partida entre Al-Nassr e Al-Wasl, e sobre a posição do clube saudita diante da decisão asiática.