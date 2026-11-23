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O holandês Jimmy Floyd Hasselbaink, um dos ídolos do Chelsea, minimizou os problemas no vestiário do time em meio a rumores de um desentendimento entre Cole Palmer e João Pedro, após a goleada de 4 a 1 sofrida diante do Leeds United na noite do último sábado, pela Premier League.

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Palmer e Pedro foram flagrados trocando algumas palavras à beira do campo após o apito final, em uma cena que gerou muita polêmica entre os torcedores do Chelsea, principalmente depois de relatos de que Palmer não teria cumprimentado a torcida ao fim da partida, algo que pareceu incomodar Pedro, que está lesionado.

O episódio aconteceu depois da terceira derrota do Chelsea nas últimas quatro rodadas da Premier League, resultado que derrubou o time para a oitava posição na tabela e aumentou a pressão sobre a equipe, o treinador e os jogadores nos últimos tempos.

Hasselbaink declarou, em entrevista ao programa talkSPORT Breakfast, com Jeff Stelling e Ally McCoist: “Não, não acho que haja ressentimento. Acho que existe frustração porque as coisas não estão saindo como se esperava, e alguns jogadores lidam com isso melhor do que outros”.

O ídolo do Chelsea acrescentou que as expectativas estão muito acima do que vem sendo apresentado atualmente, algo que vale tanto para dentro quanto para fora do time. Ele pediu que não se questione o comprometimento de Cole Palmer e afirmou não acreditar que esse seja o problema no momento.

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Hasselbaink explicou que Palmer tem jogado de forma diferente nos últimos tempos, porque procura a bola, mas a busca em zonas mais recuadas do campo, quando deveria avançar com ela. Segundo ele, o problema está nos meio-campistas, que precisam encontrá-lo em posições mais adiantadas.

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“No momento, é ele quem inicia a jogada na maioria das vezes, então ele não atua em zonas avançadas nem aparece muito perto da área. São coisas que acontecem pela vontade de consertar a situação, mas talvez não seja a melhor solução, e talvez não seja a atitude correta”, disse.

Hasselbaink concordou com o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, que admitiu a dificuldade de seu time em se recuperar dos reveses, e apontou a lesão de Moisés Caicedo como o principal obstáculo que a equipe não conseguiu superar diante do Leeds United.

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“Antes de tudo, temos que parabenizar o Leeds pela grande atuação”, afirmou Hasselbaink. “Eles foram muito superiores, mereceram a vitória, dominaram a partida e não deram nenhuma chance ao Chelsea. Mesmo quando o Chelsea abriu 1 a 0, o Leeds seguiu vivo no jogo.”

E ressaltou: “Até o Chelsea fazer 1 a 0, e até a saída de Caicedo, o Chelsea também estava no jogo, e jogava muito melhor. No momento em que Caicedo saiu, acho que as coisas desandaram no aspecto mental, por causa da enorme importância dele. E, apesar da entrada de outro jogador importante, Henderson, eles perderam um pouco o controle da partida”.

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Ele apontou que, atualmente, o Chelsea não consegue lidar com pequenos contratempos: quando Pedro não joga, o time não consegue superar a ausência e encontrar um caminho para vencer, e quando Caicedo sai, não consegue encontrar uma forma de se adaptar e ganhar.

Hasselbaink encerrou dizendo: “O problema é, antes de tudo, defensivo, e não se limita à linha de quatro defensores. Envolve todos os 11 jogadores, que precisam dar o máximo e garantir que a bola não chegue ao terço final do campo, ou que chegue até eles sob muita pressão”. Ele reforçou que o Chelsea parece um pouco frágil no momento e precisa recuperar a consistência rapidamente antes dos próximos jogos.