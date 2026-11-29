Quatro derrotas seguidas e oito nos últimos dez jogos: o Oklahoma City Thunder, referência da NBA em 2025, vive uma crise profunda. Após a derrota surpreendente para o Milwaukee Bucks, Shai Gilgeous-Alexander fez um alerta.
“Sinceramente, como time de basquete, simplesmente não somos tão bons quanto fomos nos últimos anos, e precisamos reconhecer isso”, disse o duas vezes MVP, atual detentor do prêmio, após a dolorosa derrota por 119 a 111 para o lanterna da Conferência Leste.
Contra um Milwaukee que também tinha desfalques, o OKC desperdiçou a vantagem de 64 a 58 no intervalo e foi dominado, sobretudo no terceiro quarto, por uma franquia que até então havia vencido apenas duas vezes. Os Bucks ganharam o período por 34 a 18 e conseguiram segurar a vantagem até o fim.
“É evidente que tivemos problemas para fechar os jogos. Disputamos algumas partidas equilibradas e, nessa fase, não conseguimos vencer a maioria delas. É um período difícil para nós”, disse o técnico Mark Daigneault após a partida.
Já “SGA” não quis usar os numerosos desfalques por lesão do Thunder como desculpa. “É nosso trabalho resolver isso. É nosso trabalho descobrir como fazer este grupo ser tão eficiente quanto os anteriores”, afirmou.
Hartenstein tem noite ruim no ataque
Além dos jogadores de destaque afastados há mais tempo por lesão, como Chet Holmgren, Jalen Williams e Cason Wallace, Aday Mara, Jaylin Williams e Nikola Topic também não enfrentaram os Bucks no sábado. Gilgeous-Alexander anotou os habituais 31 pontos (13 acertos em 27 arremessos de quadra, 4 em 7 de três pontos e 8 assistências), mas recebeu ajuda significativa na pontuação apenas de Ajay Mitchell (24 pontos, 9 acertos em 14 arremessos de quadra) e Alex Caruso (13 pontos, 5 acertos em 8 arremessos de quadra).
Isaiah Hartenstein, em especial, teve uma noite ruim no ataque. O pivô alemão pegou 12 rebotes, mas acertou apenas um de seus sete arremessos de quadra e registrou o segundo pior saldo de pontos de seu time, com -18, atrás apenas de SGA (-24).
Pelos Bucks, o pivô reserva Kel’el Ware fez a partida de sua vida, com 30 pontos e 13 rebotes, na ausência de Tyler Herro, Kyle Kuzma, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis. Ele talvez se torne ainda mais importante para os Bucks nas próximas semanas, já que o pivô titular Myles Turner pode ter sofrido uma lesão mais grave no joelho após uma colisão com Mitchell.
Depois da vitória expressiva sobre o OKC, os Bucks enfrentam agora o San Antonio, finalista do ano passado, de Victor Wembanyama. Para SGA e o Thunder, a sequência traz dois jogos contra o Brooklyn Nets. Em tese, um adversário favorável para voltar ao caminho das vitórias. Mas o mesmo valia para o Milwaukee Bucks.
NBA: os resultados da noite
Mandante
Visitante
Placar
Washington Wizards
Orlando Magic
91 a 116
Charlotte Hornets
Brooklyn Nets
116 a 118
Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
119 a 111
Chicago Bulls
Indiana Pacers
108 a 107
Houston Rockets
Philadelphia 76ers
131 a 93