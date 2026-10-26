Crise continental: presidente da Confederação Asiática comenta adiamento do confronto entre Al-Nassr e Al-Wasl

Em um desdobramento marcante que lançou sombras sobre as disputas da Liga dos Campeões da Ásia Elite, o Xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, rompeu o silêncio para revelar os bastidores da decisão surpreendente de adiar o confronto entre Al Nassr e Al Wasl, dos Emirados, afirmando que o caso agora está nas mãos das comissões competentes.

A direção de competições da confederação continental havia soltado uma surpresa de peso, ao anunciar o reagendamento da partida que estava marcada para reunir Al Nassr e seu visitante Al Wasl nesta segunda-feira, no estádio "Al-Awwal Park", pela terceira rodada do grupo do Oeste, com o anúncio de sua nova data a ser feito posteriormente.

Al Khalifa: acompanhamos todos os detalhes

Em declaração exclusiva ao jornal saudita "Arriyadiyah", o presidente da Confederação Asiática esclareceu que as comissões competentes ainda acompanham os desdobramentos da decisão e estudam seus pormenores com precisão.

Al Khalifa afirmou: "As comissões competentes da Confederação Asiática acompanham todos os detalhes e estudam todos os assuntos e pormenores integralmente, e a questão não se restringe apenas à presidência da confederação".

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E acrescentou: "Acompanhamos todos os assuntos e novidades em coordenação com a Federação Saudita de Futebol, e no momento oportuno tudo será anunciado por meio do sistema".

Resposta saudita firme e apoio total ao Al Nassr

Logo após a divulgação da decisão continental, a Federação Saudita de Futebol se apressou em emitir um comunicado contundente, no qual afirmou que os preparativos para sediar a partida já haviam sido concluídos em 100%, ressaltando sua disposição em oferecer apoio e respaldo total em quaisquer medidas regulamentares que os clubes sauditas adotem para preservar seus direitos.

O comunicado esclareceu que a federação concluiu todos os procedimentos e preparativos necessários para receber a delegação do Al Wasl, em total coordenação com o clube Al Nassr e as partes relacionadas, o que incluiu a emissão de permissões de voo, o fornecimento de todos os requisitos organizacionais e logísticos, e a notificação da Confederação Asiática sobre isso por meio de comunicações oficiais, além da coordenação com a Federação dos Emirados e o clube Al Wasl e da notificação a ambos sobre a conclusão dos preparativos e a prontidão para receber a delegação.

O comunicado revelou um ponto decisivo que confirma a conclusão da prontidão, que é a chegada do observador da partida e da equipe de arbitragem designada para dirigi-la a Riade em momento anterior, em preparação para a realização da partida na data estabelecida.

A Federação Saudita encerrou seu comunicado reafirmando o apoio total ao clube Al Nassr e a todos os clubes sauditas participantes das competições externas, e sua disposição em oferecer todas as formas de apoio e respaldo em quaisquer medidas regulamentares para a preservação dos direitos.



