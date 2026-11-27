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Jogadores perderam a confiança na gestão de Osmar Stabile em meio à luta contra o rebaixamento e às pendências financeiras do clube

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O Corinthians vive um momento de tensão nos bastidores justamente na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Embora o elenco esteja unido na tentativa de evitar o rebaixamento, a relação com a diretoria se deteriorou nos últimos meses, principalmente por causa dos atrasos salariais e das promessas não cumpridas pelo presidente Osmar Stabile.

Segundo o ge, jogadores chegaram a cobrar explicações de Stabile e pediram que o vestiário fosse um ambiente mais restrito, o que reduziu a presença do presidente no local. A falta de diálogo e o acúmulo de pendências financeiras aumentaram a insatisfação do grupo, que já não demonstra a mesma confiança na atual gestão.

Entre os débitos estão os salários de outubro, que deveriam ter sido pagos até o quinto dia útil de novembro, quatro meses de direitos de imagem, além de valores referentes a férias e premiações. Mesmo diante do cenário, os jogadores mantêm o discurso de concentração na permanência na Série A, ainda ameaçada a duas rodadas do fim do campeonato.

"Esse negócio de atraso de salário, neste momento, não é o que a gente tem que pensar. Primeiramente, a gente tem que pensar retirar o Corinthians dessa situação", afirmou o atacante Kaio César após o empate com o Atlético-MG, na Arena MRV.

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A situação também preocupa pelo risco de uma debandada ao término da temporada. Diante dos atrasos, os atletas já podem buscar na Justiça a rescisão unilateral de seus contratos, o que abriria caminho para uma série de ações judiciais e possíveis saídas sem compensação financeira para o clube.

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O cenário é ainda mais delicado porque o Corinthians tem três transfer bans em vigor, que impedem o registro de reforços. Assim, além de administrar a insatisfação interna e lutar contra o rebaixamento, a diretoria terá de resolver as pendências financeiras para evitar que a crise nos bastidores comprometa o planejamento da próxima temporada.