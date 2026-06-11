Cresce o interesse europeu pelo astro do Real Madrid... e Mourinho apressa a decisão

A diretoria do Real Madrid abriu as portas para a saída do meio-campista francês Eduardo Camavinga durante a atual janela de transferências de verão, em uma reviravolta surpreendente que se segue ao retorno do técnico português José Mourinho ao clube.

De acordo com reportagens da imprensa espanhola, o jogador da seleção francesa está na lista de candidatos a deixar o “Santiago Bernabéu”, já que o clube mostrou-se claramente aberto a receber ofertas financeiras atraentes.

O jornal “El Nacional” indicou que a diretoria do Real Madrid está disposta a negociar a venda de Camavinga por um valor entre 50 e 80 milhões de euros, com interesse concreto de grandes clubes europeus, liderados pelo Manchester United inglês e pelo Paris Saint-Germain francês.

Apesar dessa situação, o jogador de 23 anos insiste em permanecer na capital espanhola e disputar com força sua vaga no time titular sob o comando de Mourinho.

Por outro lado, o jornal “Mundo Deportivo” revelou em reportagem anterior que a Juventus italiana acompanha a situação de perto e considera Camavinga um alvo estratégico para reforçar seu meio-campo na próxima temporada.

Camavinga, que chegou ao Real Madrid no verão de 2021 vindo do Stade Rennais francês, é um dos jogadores que eram vistos como o futuro do clube, mas as novas mudanças técnicas e táticas podem levar a diretoria a repensar seu papel no projeto futuro.