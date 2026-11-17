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As atenções no Al Ahly se voltam para o aguardado confronto com o Pyramids, um teste de enorme importância para as pretensões do time vermelho de retomar a liderança do Campeonato Egípcio. Antes do duelo, porém, a comissão técnica comandada por Hussein Ammouta recebeu um forte reforço em relação à situação de uma de suas principais armas ofensivas, Emam Ashour, que está perto de voltar a ser opção para a equipe após um período de ausência.

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O Al Ahly se prepara para enfrentar o Pyramids no dia 23 de novembro, pela nona rodada do Campeonato Egípcio, em um jogo de importância excepcional para as duas equipes, devido à briga direta entre elas pelo topo da tabela. O Pyramids lidera a competição com 24 pontos, enquanto o Al Ahly aparece em segundo lugar, com 20 pontos.

O comunicador Ahmed Shobeir revelou novidades sobre a situação de Emam Ashour para o aguardado confronto, garantindo que o jogador segue treinando bem e se esforçando muito para recuperar seu lugar entre os titulares do Al Ahly.

Em declarações a uma rádio, Shobeir afirmou: "Emam Ashour está treinando bem e se dedicando muito nos treinos, e quer jogar depois de perceber que pagou o preço pela acomodação ao ficar fora das duas partidas da seleção contra o Malawi".

Ele acrescentou que Hussein Ammouta valoriza muito o potencial de Emam Ashour e o considera uma peça indispensável no elenco, mas esperava que ele retomasse seu nível habitual, sobretudo depois de o jogador ter passado por um período difícil por causa de uma lesão, seguido de alguns outros problemas de saúde.

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Shobeir explicou que o meio-campista do Al Ahly está pronto física e tecnicamente, assegurando que ele está 100% recuperado, o que aumenta suas chances de voltar à lista de relacionados para o duelo com o Pyramids.

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O comunicador egípcio reforçou que Emam Ashour estará entre os relacionados do Al Ahly para a partida, seja como titular ou no banco de reservas, mas destacou que suas chances de começar jogando parecem difíceis no momento, diante do ótimo nível apresentado por Omar El Saie.

Os temores do Al Ahly diante do Pyramids

Ainda sobre o tema, Shobeir falou sobre o clima no Al Ahly antes do aguardado confronto, apontando a existência de certa apreensão por causa da força demonstrada pelo Pyramids nos últimos tempos e de sua capacidade de vencer até mesmo nos jogos em que não apresenta seu melhor futebol.

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O ex-goleiro do Al Ahly declarou: "Os torcedores do Al Ahly estão com muito medo do jogo, e com toda a razão, porque o Pyramids vem apresentando um nível mais do que excelente, e mesmo nas partidas em que não está no seu melhor, sabe como vencê-las".

Ele acrescentou que o Pyramids vive um momento excepcional, após conquistar vitórias em diferentes competições, seja no Campeonato Egípcio, na Copa do Egito ou na Copa da Liga, além da Liga dos Campeões da África, o que reflete a estabilidade e a confiança que a equipe vive.

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Shobeir apontou que o Pyramids entra no confronto com muita confiança, mas, ao mesmo tempo, sabe do valor do adversário e respeita o Al Ahly como uma das equipes mais fortes do futebol egípcio, garantindo que a partida não será fácil para nenhum dos lados.

E prosseguiu: "O Pyramids tem levado a melhor sobre o Al Ahly nos últimos tempos, mas o Al Ahly tem muitas armas que pode usar para conquistar a vitória".

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Árbitro salvadorenho vai apitar o clássico

Em outra frente, a Comissão Central de Arbitragem da Federação Egípcia de Futebol, presidida por Essam Abdel Fattah, anunciou a escalação do árbitro internacional salvadorenho Iván Barton para comandar o duelo entre Al Ahly e Pyramids.

Barton tem grande experiência internacional, já que recebeu o escudo de árbitro internacional da Federação Internacional de Futebol (Fifa) em 2018 e apitou diversos jogos de peso, com destaque para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde dirigiu as partidas Japão x Alemanha, Brasil x Suíça e Inglaterra x Senegal, pelas oitavas de final.

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O confronto ganha importância redobrada, já que uma vitória do Al Ahly daria ao time vermelho a chance de reduzir a diferença para o Pyramids para apenas um ponto, enquanto o líder da competição busca ampliar a vantagem e se distanciar na ponta, em uma partida cujo resultado pode influenciar os rumos da disputa nas próximas rodadas.