Courtois sobre sua defesa lendária na partida contra a Inter: Aprendi com o que aconteceu diante de Rashford e Yamal

O belga Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, elogiou o adversário desta noite, a Inter de Milão, admitindo que a equipe cometeu erros durante a partida.

O Real Madrid começou sua campanha na Liga dos Campeões da Europa com uma emocionante vitória sobre o visitante Inter de Milão, por dois gols a um, no confronto que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu.

Courtois afirmou à rede "Movistar": "No fim, jogamos contra um adversário forte. A Inter de Milão é um dos melhores times da Europa, e a partida poderia ter terminado empatada em 4 a 4. Nós aproveitamos os erros deles, e eles só conseguiram marcar muito tarde. Poderíamos ter definido a partida mais cedo".

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Sobre o sofrimento da defesa do Real Madrid nesta noite, ele explicou: "Acredito que os jogadores do meio-campo sofreram mais; faltou-nos controle quando não tivemos uma chance clara. Talvez fosse melhor recuar e controlar o andamento da partida. O jogo foi muito caótico, e isso é algo que precisamos melhorar".

Sobre a derrota passada no Campeonato Espanhol diante do Real Betis, Courtois comentou: "Deveríamos ter vencido, mas nos faltou o toque final, e hoje também nos faltou. Aproveitamos os erros deles, mas nos faltou o toque final nas cobranças de falta, e foi a mesma coisa diante do Real Betis".

Sobre sua lendária defesa na cobrança de falta batida por Hakan Çalhanoğlu, ele disse: "Por azar, Rashford marcou contra mim durante o Clássico um gol no meu canto; ele bateu de forma excelente, mas eu me movi um pouco. E com o Lamine na Copa do Mundo houve uma cobrança de falta e eu fiquei no meu canto, e hoje repeti a mesma coisa. Se ele bater por cima da barreira, você tem que aplaudir, mas eu não vou mais me mover do meu canto".