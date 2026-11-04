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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Courtois revela o segredo da virada do Real Madrid e manda recado direto a Vinícius

T. Courtois
Vinicius Junior
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
Bélgica
Brasil
Grécia
Espanha

O goleiro belga desempenhou um papel importante na vitória

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Thibaut Courtois teve um papel decisivo na virada do Real Madrid diante do AEK Atenas, depois de salvar sua equipe com três defesas importantes durante o primeiro tempo, antes de falar sobre a personalidade do time e sua capacidade de lutar até os últimos instantes, afirmando que a crença na conquista da vitória é parte essencial da identidade do clube merengue.

O Real Madrid transformou sua desvantagem diante do AEK Atenas em uma vitória agônica por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O goleiro belga teve uma atuação de destaque e foi um dos principais motivos para o Real Madrid seguir vivo na partida durante os seus primeiros momentos, antes de seus companheiros conseguirem virar o placar e conquistar uma vitória importante que manteve o time na disputa por encerrar a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa entre as oito primeiras posições.

Courtois falou sobre a dificuldade do confronto, conforme destacou o jornal "Marca": "Sabíamos que era um jogo complicado, porque o adversário tem uma intensidade muito grande, além de o ambiente no estádio estar incrível. Durante os primeiros 15 minutos, eles nos pressionaram com força".

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E acrescentou, falando sobre a reação do Real Madrid depois de sofrer mais um gol: "Tentamos marcar o segundo gol, mas não conseguimos, e então eles marcaram. Mesmo assim, nossa reação foi boa, e conseguimos marcar o gol do empate em 2 a 2 rapidamente".

O goleiro belga ressaltou que a capacidade do Real Madrid de reagir no placar reflete a personalidade do clube, citando o que aconteceu diante da Roma, ao dizer: "Acreditar até o fim é o DNA deste clube, é algo lindo, exatamente como aconteceu diante da Roma".

Courtois abordou a importância dos três pontos na briga pela classificação direta às oitavas de final, explicando que o Real Madrid busca desta vez encerrar a fase de liga entre os oito primeiros, depois de ter fracassado em alcançar isso durante as duas primeiras temporadas no novo formato.

E esclareceu: "São vitórias extremamente importantes. Teoricamente, é um jogo que você deve vencer, mas é importante para manter a disputa pelas oito primeiras posições. Temos que vencer e seguir nessa briga, depois de não termos conseguido estar entre os oito primeiros nas duas últimas temporadas".

O Real Madrid ocupou a segunda posição na classificação, com 12 pontos, atrás do líder Paris Saint-Germain pelo saldo de gols.

Courtois também enviou uma mensagem de apoio ao seu companheiro brasileiro Vinícius Júnior, afirmando a confiança de todos os integrantes do time em suas qualidades, apesar das dificuldades que os atacantes enfrentam diante de equipes que apostam na retranca defensiva.

E disse: "Todo o time confia nele, e ele precisa continuar tentando. O adversário defende bem e coloca dois ou três jogadores em cima dele, e isso não é fácil para ele, nem para Yan Diomande ou Kylian Mbappé. Nós confiamos em Vinícius, e a competição é importante".

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