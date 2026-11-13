Courtois quer comprar a Reggiana: "Projeto ambicioso em campo"

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A Nxtplay Capital, plataforma de investimentos em esporte, mídia e tecnologia fundada por Thibaut Courtois e Gonzalo Vila, apresentou uma oferta para adquirir 100% do capital social da Reggiana. A informação é da ANSA.

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"Ao longo da minha carreira, vi o quanto um clube significa para sua cidade, afirma o goleiro da Bélgica e do Real Madrid. Com a Nxtplay, queremos construir algo de que as pessoas de Reggio Emilia possam se orgulhar: ambicioso em campo, próximo da comunidade e feito para durar. Proporcionar aos jovens jogadores o ambiente certo para se desenvolverem estará no centro de tudo o que fizermos".

A oferta é resultado de vários meses de trabalho, explica a Nxtplay, cuja equipe estudou o clube a fundo, visitou Reggio Emilia e o clube várias vezes e se reuniu com empresários locais, patrocinadores e sócios ligados ao clube, com o objetivo de construir um projeto alinhado às prioridades da cidade e do clube. A oferta, ressalta-se, foi estruturada para garantir certeza e estabilidade ao clube, e a operação continua condicionada à conclusão do processo com os atuais sócios do clube.