Courtois impõe condição ao novo selecionador da Bélgica!

O guarda-redes internacional belga Thibaut Courtois saudou a nomeação do neerlandês Mark van Bommel como novo selecionador da Bélgica, garantindo que vai manter conversações com ele sobre a possibilidade de continuar a vestir a camisola belga, mas com a condição de descansar durante a próxima edição da Liga das Nações.

Segundo declarações de Courtois aos jornalistas durante um evento promocional, o guarda-redes do Real Madrid, de 34 anos, que disputou 115 jogos internacionais, não excluiu regressar à participação na qualificação para o Campeonato da Europa, mas sublinhou que a decisão final dependerá da natureza do diálogo que terá com a nova equipa técnica e com a federação belga.

Elogios à experiência e às conquistas

Courtois mostrou-se otimista quanto à liderança de Van Bommel, afirmando: "Não foi uma surpresa, o seu nome já circulava há algum tempo. Penso que provou no Antuérpia ser um treinador de altíssimo nível, e muitos jogadores elogiam-no, por isso aguardo ansiosamente pelo encontro com ele".

O guarda-redes internacional elogiou o percurso de Van Bommel como treinador, que já orientou o PSV Eindhoven e o Wolfsburgo antes de se juntar ao Antuérpia, com quem conquistou o título do campeonato, a taça e a supertaça em 2023, salientando que a sua experiência como antigo jogador de clubes gigantes como o Barcelona, o Bayern de Munique e o Milan lhe confere um grande respeito entre os jogadores.

E acrescentou: "O mais importante é que Van Bommel jogou ao mais alto nível e sabe o que significa disputar jogos como estes. Não há dúvida de que essa experiência é uma mais-valia e lhe garante um grande respeito".

A condição do descanso para prolongar a carreira