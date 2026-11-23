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O goleiro belga Thibaut Courtois participou da entrevista coletiva na véspera do duelo contra o PSV Eindhoven e mandou um recado que reflete sua total confiança na evolução do Real Madrid.

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O jornal Marca repercutiu as declarações de Courtois na entrevista coletiva de apresentação da partida, em que ele elogiou a evolução do time merengue nas últimas semanas.

O goleiro apontou que o momento decisivo foi a reação dos jogadores após o intervalo no confronto com o Celta de Vigo, uma virada que atribuiu em grande parte à intervenção do técnico José Mourinho.

“O que ele fez na última partida contra o Celta de Vigo”, disse Courtois, em referência à conversa de Mourinho no intervalo, que foi fundamental para mudar o rumo do jogo.

O goleiro explicou que o time vem melhorando gradualmente desde o início da temporada e que a virada contra a Roma foi o impulso decisivo para que a equipe desse um passo à frente.

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“Não merecíamos perder para o Real Betis e deveríamos ter acreditado mais em nós mesmos contra o Atlético de Madrid”, afirmou Courtois, que também considera que o grupo passou a assimilar melhor as ideias de Mourinho.

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“A virada em Roma nos deu aquele impulso extra. Aquela partida foi decisiva para essa mudança”, acrescentou.

Courtois também elogiou a evolução do treinador português, que conhece desde os 22 anos.

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“Acho que ele ficou mais experiente. As pessoas mudam com o passar dos anos. Talvez agora ele lide com as coisas com mais calma. Ele é tranquilo com o grupo, mas, quando precisa falar, fala com clareza”, disse.

Quero encerrar minha carreira no Real Madrid

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No lado pessoal, o goleiro belga não escondeu o desejo de continuar ligado ao clube merengue por muitos anos.

“Meu objetivo é encerrar minha carreira aqui no Real Madrid”, garantiu.

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Ele também mencionou a dificuldade adicional imposta pelo novo formato da Champions League, mas ressaltou que as ambições do time continuam enormes: “Nosso objetivo é conquistar mais títulos”.

Precisamos da melhor versão de Vinicius

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Vinicius foi um dos nomes mais presentes na entrevista coletiva, e Courtois defendeu o brasileiro num momento em que as críticas voltaram a perseguir algumas de suas atuações.

“Todos nós apoiamos uns aos outros e vamos ajudar qualquer jogador”, disse Courtois, antes de lembrar que manter um nível excepcional o tempo todo esteve ao alcance apenas de lendas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

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“Se quisermos disputar todos os títulos, precisamos da melhor versão de Vinicius Júnior”, acrescentou.

O goleiro belga também demonstrou compreensão com as vaias que às vezes vêm das arquibancadas do Santiago Bernabéu: “O torcedor paga muito dinheiro para nos ver, e tem o direito de fazer isso”.

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Ao falar sobre sua função no gol, Courtois fez uma declaração que arrancou sorrisos na sala de imprensa.

“Há vezes em que não são defesas propriamente ditas. Eles me veem à frente, eu me imponho, e então não conseguem marcar”, disse, em referência ao efeito psicológico que um goleiro pode exercer sobre os atacantes adversários.

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Bola de Ouro

Por fim, Courtois voltou a falar sobre a Bola de Ouro e lamentou a dificuldade que os goleiros enfrentam para disputar o prêmio.

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Ele relembrou que Manuel Neuer chegou perto de vencê-lo e admitiu que esperava uma colocação melhor em 2022, apesar de entender a conquista de Karim Benzema.

“Não sei que temporada um goleiro precisa fazer para ganhá-la. Quando você tem um time com Arda, Jude, Kylian e Vinicius, como vão votar em mim?”, disse.