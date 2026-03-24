Costacurta sobre o Milan: “É um time perigoso; imagine se os atacantes também jogassem...”

Alessandro Costacurta, comentarista da Sky, analisa assim o momento do Milan após a convincente vitória por 3 a 2 contra o Torino: “Allegri vem dizendo uma coisa desde a terceira rodada: que, após 55-60 minutos, o Milan, fisicamente, é melhor que os outros. Isso já aconteceu muitas vezes e, provavelmente, neste caso, também graças a uma atitude decorrente da estratégia e da tática, o Milan leva a melhor. Mas não é a primeira vez. Provavelmente graças às substituições, graças a uma atitude diferente, mas também graças a isso: fisicamente, o Milan é forte e, além disso, tem três ou quatro jogadores fortes. O Milan é um time perigoso. Imagine se os atacantes também jogassem. Se tivesse os atacantes, realmente… Podemos dizer isso?”.