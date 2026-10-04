Corrida de Fórmula 1 na Malásia começou com atraso

Às 9h do horário da Europa Central, o grid, liderado pelo pole position Max Verstappen, deveria ir à pista no Circuito Internacional de Sepang. Mas, como cerca de 30 minutos antes caiu uma tempestade com raios e chuva forte, a direção de prova se viu obrigada a adiar a largada.

Naquele momento, os carros já estavam no grid de largada. Enquanto os pilotos buscavam abrigo nos boxes secos, o safety car deu várias voltas para informar à direção de prova as condições da pista. Às 9h40, a largada foi reiniciada.

Os fãs, por sua vez, não deixaram que as condições estragassem o humor e fizeram, entre outras coisas, a ola ir de um lado para o outro sob a arquibancada coberta da reta principal.

"As cartas serão embaralhadas novamente", disse o piloto da Audi Nico Hülkenberg à Sky, olhando para a nova situação de largada. O veterano parte da 15ª posição após um fraco treino classificatório no sábado.

Já houve uma corrida com chuva na Fórmula 1 nesta temporada?

O piloto da Red Bull Max Verstappen larga na pole position na 16ª corrida da temporada, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari) e do líder do Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes). O Grande Prêmio da Malásia, substituto da corrida no Bahrein cancelada na primavera, traz assim uma novidade nesta temporada: os pilotos ainda nunca disputaram uma corrida com chuva sob o novo regulamento, com participação elétrica significativamente maior na unidade de potência. Por causa da rotação alterada, uma pista escorregadia é considerada um grande desafio com os carros atuais, para os quais nenhum dos pilotos ainda pôde treinar extensivamente.

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A Malásia, palco de uma corrida de Fórmula 1 pela primeira vez desde 2017, é famosa pela chuva forte. Em 2009, por exemplo, a corrida precisou ser interrompida após 31 voltas, e os pilotos receberam apenas metade da pontuação por suas posições.