Hossam Hassan, ex-técnico da seleção do Egito, recebeu uma proposta do clube sul-africano Sundowns para assumir o comando técnico da equipe, após sua saída do comando do Egito, em meio à busca do clube por um novo treinador para liderar a próxima fase.

O site emiradense "Erem News" informou que o Sundowns apresentou uma proposta a Hossam Hassan para assumir o comando da equipe, menos de 24 horas após sua derrota para o USM Alger na final da Supercopa Africana, no último domingo.

A movimentação do clube sul-africano veio após sua eliminação da Liga dos Campeões da África, além da perda do título da Supercopa continental para o USM Alger, o que coloca a equipe diante de uma fase que exige a reorganização de suas cartas técnicas.

O site apontou que Hossam Hassan recebeu bem a proposta apresentada pelo Sundowns, mas preferiu adiar a definição de sua situação no momento atual, devendo tomar sua decisão final nas próximas horas.

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A Federação Egípcia de Futebol havia anunciado, no sábado, o fim da trajetória de Hossam Hassan com a seleção nacional, e a entrega da tarefa de comandar o Egito a Ali Maher, encerrando assim a passagem do treinador de 60 anos pela seleção.