Coritiba x Londrina ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Times se enfrentam na quarta-feira (15) pela fase de grupos do Estadual 2023; veja como acompanhar na TV e na internet

O Estadual do Paraná volta aos gramados nesta quarta-feira (15), quando Coritiba e Londrina se enfrentam a partir das 20h (de Brasília) no Estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense 2023. A partida não terá transmissão ao vivo na TV, apenas pela TV Coxa Prime da NSports, pelo streaming.

Ainda invicto, o Coxa quer aproveitar mais uma oportunidade para se aproximar das primeiras colocações, já que tem um jogo atrasado por disputar contra o FC Cascavel no próximo final de semana. O time do técnico António Oliveira está invicto no campeonato até aqui com 18 pontos em oito partidas disputadas, sete a menos que o rival Athletico, líder da fase de classificação no momento.

A equipe da capital terá um desfalque importante na figura do atacante Kaio César, sensação deste início de ano, com dores musculares. Por outro lado, o Alef Manga e o zagueiro Márcio voltam de suspensão - resta a dúvida se irá formar dupla com chileno Kuscevic, que acaba de ser comprado em definitivo pelo Alviverde, ou se Chancellor segue no miolo da defesa.

Já o visitante Londrina tenta se encontrar neste começo de temporada e, com apenas 10 pontos conquistados em 9 partidas até aqui, vê a classificação ao mata-mata a perigo, já que soma apenas um ponto a mais que o Aruko, primeiro fora do G-8. Para encarar o Coxa, o comandante Omar Feitosa pode fazer alterações com relação ao time que ficou no 1 a 1 com o Maringá no domingo (12): Léo Morais, Wendel, Vinícius Jaú e Halef Pitbull podem ser as novidades no Couto.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor (Márcio), Kuscevic, Victor Luis; Jesús Trindade, Bruno Gomes, Marcelino Moreno; Alef Manga, Kaio Cesár, Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira.

Coritiba FC

Londrina: Saulo; Léo Morais, Gabriel, Thawan, Wendel; João Paulo, Moisés, Diego Jardel; Vinícius Jaú, Halef Pitbull, Hugo Cabral. Técnico: Omar Feitosa.

Desfalques

Coritiba

Kaio César, com dores musculares, está fora da partida. Júnior Urso e Boschilia seguem em processo de recuperação de suas lesões.

Londrina

Nenhum desfalque confirmado.

Quando é?